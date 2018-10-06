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宝鸡文理学院创建宝鸡大学誓师大会举行

时间：2018-10-06 21:43:30  来源：西部网-陕西新闻网  

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宝鸡文理学院创建宝鸡大学誓师大会举行

10月6日上午，宝鸡文理学院创建高水平宝鸡大学论坛暨誓师大会在宝鸡文理学院新校区举行。宝鸡文理学院校友们纷纷从各地赶回母校，与昔日的师生欢聚在校园，庆祝建校60华诞。

宝鸡文理学院创建宝鸡大学誓师大会在宝鸡举行。

副省长魏增军讲话。

副省长、宝鸡市委书记徐启方讲话。

西部网讯（记者 鲁鹏飞） 10月6日，宝鸡文理学院创建宝鸡大学誓师大会在宝鸡举行。陕西省副省长魏增军，副省长、宝鸡市委书记徐启方出席并讲话。

魏增军指出，建校60年来，宝鸡文理学院为国家培养了12万余名高素质应用型人才，为陕西经济建设和社会发展作出了重要贡献。宝鸡文理学院要认真贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，持续深化教育教学改革，不断提升办学水平和办学实力，真正实现向教学研究型大学的发展转型。要立足自身特点和资源优势，进一步优化学科设置、提升发展水平、提高办学层次，为陕西实现追赶超越，加快“三个经济”高质量发展提供技术支撑和人才保障。

徐启方指出，宝鸡文理学院要加快新校区建设，早日建成全国闻名的宝鸡大学。希望宝鸡文理学院培养更多经世致用的人才，为宝鸡发展提供强有力的人才支撑，希望广大青年学子热爱宝鸡、扎根宝鸡、建设宝鸡，谱写新时代华美篇章。

宝鸡文理学院前身。

宝鸡文理学院前身。

宝鸡文理学院是一所省属普通本科高等学校，前身为1958年创办的宝鸡大学（本科），1963年因国家经济困难停办。1975年恢复为陕西师范大学宝鸡分校（本科）。1978年经国务院批准定名为宝鸡师范学院。1992年经原国家教委批准，与1984年新设立的宝鸡大学合并，更名为宝鸡文理学院。

在60年的奋斗历程中，学院始终坚持教师培养和应用型工科两大办学特色，已由师范类为主的院校成长为涵盖10个学科门类的综合性大学，先后为国家和社会培养了12万多名高素质应用型人才，涌现出了一大批卓有成就、声名远播的学术权威、商界精英、大国工匠。2017年10月，陕西省教育厅、宝鸡市人民政府签署了共同推进学校建成宝鸡大学协议书；2018年学校获批为陕西省“国内一流学科建设高校”，使学校站在了新的发展起点上。

编辑： 王瑜

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