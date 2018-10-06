宝鸡文理学院创建宝鸡大学誓师大会举行

宝鸡文理学院创建宝鸡大学誓师大会在宝鸡举行。

副省长魏增军讲话。

副省长、宝鸡市委书记徐启方讲话。

西部网讯（记者 鲁鹏飞） 10月6日，宝鸡文理学院创建宝鸡大学誓师大会在宝鸡举行。陕西省副省长魏增军，副省长、宝鸡市委书记徐启方出席并讲话。

魏增军指出，建校60年来，宝鸡文理学院为国家培养了12万余名高素质应用型人才，为陕西经济建设和社会发展作出了重要贡献。宝鸡文理学院要认真贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，持续深化教育教学改革，不断提升办学水平和办学实力，真正实现向教学研究型大学的发展转型。要立足自身特点和资源优势，进一步优化学科设置、提升发展水平、提高办学层次，为陕西实现追赶超越，加快“三个经济”高质量发展提供技术支撑和人才保障。

徐启方指出，宝鸡文理学院要加快新校区建设，早日建成全国闻名的宝鸡大学。希望宝鸡文理学院培养更多经世致用的人才，为宝鸡发展提供强有力的人才支撑，希望广大青年学子热爱宝鸡、扎根宝鸡、建设宝鸡，谱写新时代华美篇章。

宝鸡文理学院前身。

宝鸡文理学院前身。

宝鸡文理学院是一所省属普通本科高等学校，前身为1958年创办的宝鸡大学（本科），1963年因国家经济困难停办。1975年恢复为陕西师范大学宝鸡分校（本科）。1978年经国务院批准定名为宝鸡师范学院。1992年经原国家教委批准，与1984年新设立的宝鸡大学合并，更名为宝鸡文理学院。

在60年的奋斗历程中，学院始终坚持教师培养和应用型工科两大办学特色，已由师范类为主的院校成长为涵盖10个学科门类的综合性大学，先后为国家和社会培养了12万多名高素质应用型人才，涌现出了一大批卓有成就、声名远播的学术权威、商界精英、大国工匠。2017年10月，陕西省教育厅、宝鸡市人民政府签署了共同推进学校建成宝鸡大学协议书；2018年学校获批为陕西省“国内一流学科建设高校”，使学校站在了新的发展起点上。

编辑： 王瑜