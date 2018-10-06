长安区违建别墅拆除项目复绿工程启动 将打造成森林公园

西安市长安区违建别墅拆除项目复绿工程全面拉开。
西安市长安区违建别墅拆除项目复绿工程全面拉开。
西部网讯（记者 刘望 通讯员 杨丹）经过20多天的垃圾清运和黄土覆盖，10月6日，西安长安区东大街道群贤别业违建别墅拆除项目复绿工程全面启动。
早上9点，植绿现场早早挖好了树坑，随着一车车绿化树木的准时到位，吊车、水车同时启动，80多名绿化工人一齐上手，一棵棵青翠的华山松被吊车高高吊起，再缓缓地放进树坑里，七八名工人拿着铁锨用湿软的黄土将树坑填平，坑底提前撒好的底肥，保证了华山松缓苗时期的营养供给。
“我们将集中利用10天时间进行植绿，赶月底完成公园90%的建设工程。”项目现场，长安区协调办主任王楠介绍说，群贤别业项目计划复绿75900平方米，为了提高绿化品质，项目专门聘请专业的园林绿化公司设计方案，按照“三带一核心”（服务带、修复带、自然带和岛屿湿地核心）的建设规划，计划将这里打造成一个市民亲水休闲的“秦岭和谐森林公园”。
现场绿化园林公司负责人王博文介绍说：“我们在植被品种的选择上，重点以秦岭生态圈特有的植物为主，与背景秦岭山融合为一体，以达到生态修复的目的。”
据了解，结合群贤别业项目坡状地形，复绿工程项目将保留原有道路，进行清理和色彩处理，作为森林公园的主园路和慢跑道，成为秦岭绿道的支线组成部分。同时，保留现状水系及河岸，作为生态小环境要素进行提升，种植荷花、蒲苇、芦苇、水葱等生态滨水植物，作为飞鸟虫鱼等动物的小型栖息地。既发挥了生态涵养功能，又让这里呈现动植物融合，景山相连、和谐统一的自然景观，为周边居民和游人提供了一处休闲活动的亲水空间。
听说在这里将打造一个森林公园，附近祥峪村的村民都很好奇，路过时都要进来看一看。“我们这里本来就是山青水秀的好地方，别墅拆除后，给这里修建一个公园，对我们村民来说那绝对是大好事。”祥峪村村民周社利高兴地说，公园修好后，大家又可以在家门口看山看水、休闲娱乐了。
紧抓秋季植绿的黄金时期，长安区全面拉开违建别墅拆除项目复绿工程，按照还绿于民的理念，精心设计，多方合力，将科学整治贯穿于规划、建设、管理全过程，按步骤实施，依节点推进，选择适合秦岭自然条件生长的特色树种，合理搭配乔、灌、花、草等多种植被，因景配绿，依山造境，让绿化景观与秦岭景色和谐统一，让绿化设计与生态大环境共生共存，努力恢复秦岭山青、水净、坡绿的生态大环境。
截至目前，别墅项目复绿工程全速推进，颐德庄项目累计复绿2.43万平方米，青华度假村项目栽植油松等绿化苗木6500平方米，嘉艺现代高科技生态农业示范园项目10月5日一天的复绿达到51亩。截至10月5日，全区共拆除违建720宗、70.3万平方米，已启动的14个别墅类项目拆除工作，累计拆除违建别墅280栋352套、17.5万平方米。
编辑： 高政超
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