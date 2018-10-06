【10月4日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 10月4日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位287个，发现问题62个，国家督办29个（见附件）。

国家督办的29个环境问题，西安市11个，渭南市6个，宝鸡市4个，铜川市4个，咸阳市4个，韩城市、西咸新区、杨凌示范区无督办问题。

其中“散乱污”企业综合整治7家，占比24.14%；工业企业污染防治9家，占比31.03%；扬尘综合治理6家，占比20.69%；露天焚烧管控5家，占比17.24%；信访投诉1件，占比3.45；其他非工业污染类型1家，占比3.45%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。





编辑： 高政超