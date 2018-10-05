最新！西安机动车夏防期限行延长至11月14日

西安延长机动车限行时间至11月14日晚结束
陕西头条记者 刘望
今天（10月5日），西安市多部门联合发布通告，宣布将夏防期机动车限行交通管理措施从10月8日早上延续至11月14日晚。限行区域、限行车牌时间等规定未做调整。
限行时间区域规定均无变化
限行时间：2018年10月8日至2018年11月14日，每日（法定节假日和公休日除外）7:00—20:00。若公休日因法定节假日调休为工作日的，不限行。
限行区域：西安市行政区域内，以西安绕城高速以内区域为中心，向南扩展至南横线、堰渡路、三星快速干道连线（不含）以北，西汉高速以东、西柞高速以西围合区域；向北扩展至西咸北环线（不含）以南、包茂高速以东、西禹高速以西围合区域。途经本市高速公路过境通行但不驶出高速公路的机动车，不采取限行措施，允许通行。
限行规定：每日限行两个车牌（含临时）尾号（若尾号为英文字母的，以车牌最后一位数字为准）的机动车，星期一限行1和6，星期二限行2和7，星期三限行3和8，星期四限行4和9，星期五限行5和0。
其他规定亦无变化。
冬防期限行何时开始？会全年实施限行吗？
此次通告注明，限行将持续至11月14日晚间，但冬防期常态化限行从何时开始并未作出明确告知。
据西部网、陕西头条客户端记者了解，西安市已经启动了地铁、公交、客货运力保障应急响应预案，最大限度减少市民所受的影响。
对于此前市民关注的是否实施全年常态化限行，西安市有关部门负责人表示，还要再进行调研才能决定。记者了解到，西安市机动车全年常态化限行论证决策程序已经启动，正在按步骤依法推进实施。
根据去年的通告，当年的冬防期机动车限行从2017年11月20日起至2018年3月15日。如果今年的冬防期也从11月20日开始，那么意味着西安的车主可以在11月15日、16日和19日3个工作日不限号正常出行。
上轮实际限行116天污染和拥堵双双下降
西安2018年首次实施了夏防期限行，时间从4月16起至9月30日止，除去法定节假日、公休日、调休日不限行外共限行6个月，实际限行116天，被称为西安“史上最长限行”。其中车牌尾号1和6限行21天，2和7限行23天，0、3、4、5、8、9限行24天。
官方数据显示，目前西安机动车保有量为314.4万辆，较2017年底新增27.6万辆。受限行等因素影响，西安市今年第二季度高峰拥堵指数同比下降3.1%，全国百城拥堵指数排名从2017年第二季度的第9位下降20位。
和机动车尾气污染直接相关的大气污染同比出现了下降，二氧化氮污染浓度同比降低14.6%、臭氧污染浓度同比降低4.7%，而且臭氧污染天数从去年的61天减少到50天，去年的臭氧1天重度污染和12天中度污染减少到今年的8天中度污染。
夏防期限行解除后早高峰拥堵时长增一倍
据西安交警披露，西安市机动车解除限行的第一个工作日（9月29日，周六），早高峰于7:30分开始至9:30分结束，历时120分钟，较往日提前了20分钟，持续时间也比平常多了一倍。
9月29日，西安早高峰局部区域又拥堵凸显，一、二环沿线，环学校附近、东二环全段双向、北二环东段向西、西二环全段、环城西路向南、咸宁路、西延路、星火路、长安路、翠华路、高新路沿线等交通压力增大，南绕城中段向西也处于饱和状态，和往常相比，拥堵加重。
通过分析比对，9月29日南三环平均拥堵指数3.3，环比周五9月28日的2.8，上升了16%。限行解除第一天（9月29日）比解除前一天（9月28日）要拥堵严重，尤其早晚高峰期间尤为明显。
编辑： 韩睿
娱乐尤其是胡杏儿、陶昕然走访的留守儿童家庭，孩子们纯真向上的状态更加坚定了她们热心助农、深入帮扶的信念。10-05
娱乐中华创世神话舞剧《精卫填海——金山传奇》近日拉开2018上海金山文化艺术季序幕。10-05
娱乐“一带一路”主题系列电视动画片《丝路传奇》将于10月8日起在央视少儿频道播出。10-03
娱乐由香港著名导演关锦鹏执导，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪、周家怡、商天娥等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》。10-03
娱乐法国巴黎，2019春夏巴黎时装周潮人街拍，奚梦瑶亮片吊带展酷范儿。10-02
娱乐为了将一个两分钟的长镜头完美呈现，近百位演员与工作人员一起配合，一共拍了七十遍。10-02
娱乐刚刚过去的中秋节档，内地电影市场剔除电商服务费后分账票房为4.92亿，创下近四年中秋档票房新低。10-01
娱乐宋佳全黑look街拍变酷帅小姐姐，拎包扭胯摆拍自信又时髦。10-01
娱乐作为北京市卫计委正式聘请的“生命与医学健康传播大使”，王凯以身作则参与到无偿献血行动，并发出呼吁：为他人着想，捐献热血，分享生命。09-30
娱乐目前，国内的纪录片制作团队正在积极寻找着实现作品商业价值的途径，而国内纪录片的制播受到资金难题限制的状况正在减少。09-30
娱乐尽管剧本剧情、演员演技褒贬不一，口碑收视参差不齐，但几部古装剧的服装、化妆、道具等精良制作却得到了一致褒奖。09-29
娱乐40年来中国流行音乐发展历程可划分为五波：1978-1985年、1986-1990年、1991-1999年、2000-2010年以及2011-2018年。09-29