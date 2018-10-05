最新！西安机动车夏防期限行延长至11月14日

西安延长机动车限行时间至11月14日晚结束

陕西头条记者 刘望

今天（10月5日），西安市多部门联合发布通告，宣布将夏防期机动车限行交通管理措施从10月8日早上延续至11月14日晚。限行区域、限行车牌时间等规定未做调整。

限行时间区域规定均无变化

限行时间：2018年10月8日至2018年11月14日，每日（法定节假日和公休日除外）7:00—20:00。若公休日因法定节假日调休为工作日的，不限行。

限行区域：西安市行政区域内，以西安绕城高速以内区域为中心，向南扩展至南横线、堰渡路、三星快速干道连线（不含）以北，西汉高速以东、西柞高速以西围合区域；向北扩展至西咸北环线（不含）以南、包茂高速以东、西禹高速以西围合区域。途经本市高速公路过境通行但不驶出高速公路的机动车，不采取限行措施，允许通行。

限行规定：每日限行两个车牌（含临时）尾号（若尾号为英文字母的，以车牌最后一位数字为准）的机动车，星期一限行1和6，星期二限行2和7，星期三限行3和8，星期四限行4和9，星期五限行5和0。

其他规定亦无变化。

冬防期限行何时开始？会全年实施限行吗？

此次通告注明，限行将持续至11月14日晚间，但冬防期常态化限行从何时开始并未作出明确告知。

据西部网、陕西头条客户端记者了解，西安市已经启动了地铁、公交、客货运力保障应急响应预案，最大限度减少市民所受的影响。

对于此前市民关注的是否实施全年常态化限行，西安市有关部门负责人表示，还要再进行调研才能决定。记者了解到，西安市机动车全年常态化限行论证决策程序已经启动，正在按步骤依法推进实施。

根据去年的通告，当年的冬防期机动车限行从2017年11月20日起至2018年3月15日。如果今年的冬防期也从11月20日开始，那么意味着西安的车主可以在11月15日、16日和19日3个工作日不限号正常出行。

上轮实际限行116天污染和拥堵双双下降

西安2018年首次实施了夏防期限行，时间从4月16起至9月30日止，除去法定节假日、公休日、调休日不限行外共限行6个月，实际限行116天，被称为西安“史上最长限行”。其中车牌尾号1和6限行21天，2和7限行23天，0、3、4、5、8、9限行24天。

官方数据显示，目前西安机动车保有量为314.4万辆，较2017年底新增27.6万辆。受限行等因素影响，西安市今年第二季度高峰拥堵指数同比下降3.1%，全国百城拥堵指数排名从2017年第二季度的第9位下降20位。

和机动车尾气污染直接相关的大气污染同比出现了下降，二氧化氮污染浓度同比降低14.6%、臭氧污染浓度同比降低4.7%，而且臭氧污染天数从去年的61天减少到50天，去年的臭氧1天重度污染和12天中度污染减少到今年的8天中度污染。

夏防期限行解除后早高峰拥堵时长增一倍

据西安交警披露，西安市机动车解除限行的第一个工作日（9月29日，周六），早高峰于7:30分开始至9:30分结束，历时120分钟，较往日提前了20分钟，持续时间也比平常多了一倍。

9月29日，西安早高峰局部区域又拥堵凸显，一、二环沿线，环学校附近、东二环全段双向、北二环东段向西、西二环全段、环城西路向南、咸宁路、西延路、星火路、长安路、翠华路、高新路沿线等交通压力增大，南绕城中段向西也处于饱和状态，和往常相比，拥堵加重。

通过分析比对，9月29日南三环平均拥堵指数3.3，环比周五9月28日的2.8，上升了16%。限行解除第一天（9月29日）比解除前一天（9月28日）要拥堵严重，尤其早晚高峰期间尤为明显。

编辑： 韩睿