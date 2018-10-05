西影60年：不断开创银幕里的“第一次”和“第一部”

西部网讯 1958年，大雁塔脚下的麦地里，西安电影制片厂正在加紧建设，在临时搭建、四面透风的席棚里，西影的电影生产之路就此开始。
光影60年，西影共摄制出品故事片、科教片、纪录片、专题片300多部，荣获了“金熊奖”等70余项国际大奖和“五个一工程奖”“华表奖”“金鸡奖”“百花奖”等270余项国内奖项，开创了中国电影数个“第一次”和“第一部”，西影是我国第一个荣获国际A级电影节大奖的电影企业，至今影片获得国际奖项的数量、质量依然排名全国第一，影片出口量排名全国第一。
从拍摄新闻片起步，凭故事片的艺术造诣达到巅峰，对于电影艺术不懈的探索，一代代西影人不断探索、留下了一幕幕关于西影的珍贵记忆，每一部作品都镌刻着西影人辛勤的足迹，每一个足迹都铭记着西影辉煌的历程。
从无到有 西部人有了自己的故事片
建厂初期，在一无厂房、二无人员、三无专业人员的条件下，西影拍摄了西北第一部新闻片、第一部彩色纪录片、第一部黑白纪录片、第一部科教片……
1958年4月，西影开始拍摄第一部新闻片《陕西简报》，摄影人员在西影的仓库里找出一台基本报废的苏式旧摄影机，用帆布袋背着几十斤重的器材，靠着两辆自行车，长途跋涉下乡拍摄。“五一”节当日，《陕西简报》在西安平安电影院与广大观众见面，观众欣喜异常，庆贺陕西终于有了自己拍摄的电影。
1958年第一部彩色纪录片《古都青春》完成拍摄；1959年完成科教片《人工心肺》《真菌》……在当时，西影所拍摄的大量新闻片、纪录片、科教片，充分发挥出电影的大众传媒功能，无论是系列化新闻片，还是纪实风格明显的纪录片，真实记录下了那个时代人民群众火热的生活和工作热情，让陕西人第一次在银幕上看到了自己新的生活，也给今天留下了前辈奋斗的真实影像，弥足珍贵。还有内容丰富、堪称五花八门的科教片，既传播了科学知识，也展示了西影早期奋斗的成绩。
1958年9月，西影第一部故事片《雪海银山》正式开拍，讲述的是陕西一位植棉姑娘，学习先进经验，与保守思想作斗争，并在植棉大赛获得大面积丰收的故事。拍摄外景时，工作人员与农民同吃同住，人人身兼多职。内景拍摄在食堂席棚，白天通风透亮，只能夜间拍摄。摄影机是从上海科影借来的一台老式国产机器，噪音很大，现场拍摄时，只好连人带机器用棉布罩上，捂在棉被里拍摄，照明工人把笨重的苏式灯具固定在席棚的横梁上照明，由于横梁和棚顶的间隔很近，经常弯腰曲背，被烤得汗流浃背。
1960，西影拍摄第一部秦腔戏曲片《三滴血》，上映后广受好评，观众认为是“故事性强，具有严肃主题思想的轻松活波的喜剧”。
1963年，西影拍摄了第一部古典故事片《桃花扇》，达到了“四好”即故事好、演员好、镜头好、音乐好，令业界对西影刮目相看。十年创业，西影拍摄了19部艺术片，题材多样，风格壮美，人物形象鲜活生动。
编辑： 李媛
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