西安鄠邑区累计拆除757处违建 国庆不休假加紧复绿

工作人员正在对占地5062平方米的太平峪管坪村好娃山违建别墅进行复绿。

太平圭峰书画院违建别墅拆除后，将种植300余棵白皮松。

西部网讯（记者 李媛）“十一”假期，鄠邑区的多数党政干部都没有休息，他们都奋战在秦岭北麓违建整治最前沿，用行动守护秦岭绿水青山。据了解，截止10月4日，鄠邑区累计拆除违建416宗757处，完成复绿面积8万平方米。

太平圭峰书画院原来是占地1100平方米的两栋违建别墅，9月12日完成拆除违建拆除，拆除违建1200平方米，25日完成垃圾清运、覆土平整工作后，景区局抓住节日里的好天气开展复绿工作，预计今天将种植300余棵白皮松，完成复绿工作。记者在现场看到，七八个工作人员正在平整的土地上种树。

“我七点多就来栽树了，恢复村子里的环境是一件好事，我们全村人都支持，家里人也来积极参加劳动。”在管坪村好娃山违建别墅整治现场，鄠邑区太平峪管坪村村民李峰告诉西部网记者。太平峪管坪村好娃山违建别墅是景区局拆除的第一家零散别墅，8月18号开始对占地5062平方米违建进行拆除，拆除建筑面积1420平方米，拆除后迅速完成垃圾清运、覆土平整工作，今天计划载种白皮松300余棵完成此处土地复绿工作。

“秦岭北麓违建拆除工作群众都很支持，也积极响应，管坪村9处违建已经全部拆除，近日将会陆续栽树复绿，村民都很支持保护秦岭生态，参与到我们复绿工作中。”鄠邑区景区管理局管坪村委会主任闫雪琴说。

据鄠邑区景区管理局土地所副所长周伟介绍，经过一个多月的拆除工作，秦岭北麓违建整治工作已经到了尾声，多个拆违点开始进行复绿工作，已经运送到位各类树苗10000余棵，载种到位2000余棵，下一步还将加速复绿工作，确保整治到位。截止目前，鄠邑区景区管理局已完成91宗违建的拆除工作，拆除违建7余万平方米，经过多日的集中垃圾清运、土方覆盖，景区局近日全面进入到植绿复绿阶段，目前，共完成20000余平方米的复绿工作，载种各类花草苗木2000余棵。

记者了解到，截止10月4日，鄠邑区累计拆除违建416宗757处，拆除违建总面积342801.62平方米。其中别墅类30宗355栋372套，面积127484.91平方米，非项目类零散违建别墅已拆除完毕。多个点位完成复绿工作，鄠邑区林业局完成复绿面积近8万平方米，沿山镇及景区局复绿数据还在加紧统计中。当前，秦岭北麓违建整治工作已进入“彻底整治”关键阶段。

编辑： 李媛