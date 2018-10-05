西部网
首 页
>
新闻频道
>
本网原创
>
正文
西安10元一支的毛笔酥很火 游客买它主要为打卡
2018-10-05 10:13:13 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：韩睿 点击图片进入下一页
西部网讯（记者 魏永贤）10月4日，西安永兴坊，两名女士买了3支毛笔酥后，先拍照在朋友圈分享，毛笔酥成了来西安的游客最想打卡的美食之一。
1
2
3
4
5
下一页
尾页
>>
高清图集
改革开放亲历者肖云儒：我的心一下被燃烧
爷爷不是老师，但佳县人都喊他“先生”
32年迎来送往，3000张站台票是他看世界的方式
陕西守艺人丨50岁后，这个澄城绣娘的人生全面“开挂”
陕西守艺人丨巧手制作棉絮画的“西秦巧娘”
陕西守艺人丨剪纸的人很多 旬邑却为这个农村老太太建了座纪念馆
陕南农民丰收表情：像收割水稻一样收割丰收的喜悦
航拍陕南最美水稻丰收景色 空中俯瞰山间金色地毯
吉尔吉斯斯坦考古日记：洛阳铲可不是人人都会用的
秦岭秘境水泉坪：在山峦晨雾中劳作 "天地人"相映成画
发现关中：苍鹭翩飞 铜川朱鹮野化放飞区的“原住民”
震后十年·追忆与新生：要更加勇敢地努力生活
网站简介
|
版权声明
|
联系我们
|
西部网投稿
|
友情链接
|
广告服务
|
工作邮箱
|
意见反馈
|
不良信息举报
Copyright
©
2006-2016 西部网（陕西新闻网）
WWW.
CNWEST
.COM
. All rights reserved.
联系电话：029-87965269 85257538 商务：029—85226012
本网站法律顾问：
陕西洪振律师事务所主任 王洪
陕ICP备07012147号
互联网新闻信息服务许可证：国新网 6112006001
信息网络传播视听节目许可证：2706142