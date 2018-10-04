国庆前半程陕西各大景区迎来出游高峰 旅游收入再攀升

国庆期间，兵马俑景区迎来大批游客。（图片来自汉唐网）

西部网讯（记者 彭芬） 300余项活动献礼金秋，200多景区优惠迎客，30处醉美秋色精彩亮相，250余处人文自然景区点共推“金秋陕西免费之旅”……今年国庆前半程，全省天气晴朗，气温适宜，人文精品游、举家亲子游、民俗体验游、休闲康养游备受青睐，陕西各大景区迎来出游高峰。

接待游客量持续上涨 旅游收入不断攀升

陕西省旅发委统计数据显示，10月1日，全省重点监测的45个景区共接待境内外游客52.6253万人次，旅游收入3752.9594万元，分别增长了15.07%和17.08%。

10月2日，全省重点监控的48个景区共接待境内外旅游者111.08万人次，同比增长90.34%，实现收入4966.27万元，同比增长48.40%。

10月3日，全省重点监控的48个景区共接待境内外旅游者133.7349万人次，同比增长13.79%，实现旅游收入7371.2203万元，同比增长13.64% 。

景区降价让利惠民 旅游新业态引领新需求

据悉，9月26日，陕西84个景区门票降价的政策公布，陕西省秦始皇帝陵博物院、华清宫、法门寺、黄帝陵、大雁塔、大慈恩寺、乾陵、汉阳陵、西安碑林博物馆、陕西牛背梁国家级自然保护区等一批国有旅游景区门票价格下调，另有4个免费开放。国庆期间全省采取多种措施实施惠民旅游惠民的景区数超过200家，涵盖了“博物馆、纪念馆、红色遗址、森林公园、水域景观”等大量知名景区和著名旅游地，旅游业大举让利惠民，已成为今年秋季陕西旅游的主旋律。

在全域旅游背景下，“旅游+”和“+旅游”催生出更多旅游新业态，不断满足并引领新的旅游消费需求。西安城墙灯光秀、渭南“洽韵秋华 莘情无限”系列活动、照金红色小镇红色摇滚唱响照金和红军操练全天快闪等活动丰富多彩；一批特色民俗村、旅游小镇和休闲农庄吸引了大量游客。在陕西的秀美山川中进行爬山、骑车、穿越、步行、迷你马拉松等健身旅游成为一种时尚。

与此同时，民航、铁路、公路总体运力充足，高速公路畅通平稳。各地旅游部门坚持领导24小时带班、干部24小时值班，加强旅游统计和市场预测，按时报送旅游市场信息，认真受理游客投诉，妥善处置各类突发事件，确保了假日旅游市场安全有序。

编辑： 王瑜