长安区已拆除违建别墅280栋 假期当工期加速生态修复

在云中漫步违建别墅项目原址，将栽植1.2万余棵油松。

工作人员正挖坑栽树。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（10月4日）是国庆长假第四天，在西安市长安区，百余名干部、工人抢抓晴好天气，加快推进违建拆除后的复绿工作。记者获悉，截止10月3日，长安区全面启动15个别墅类项目拆除工作，累计拆除完成违建别墅280栋352套，拆除面积17.6万平方米，涉及生态修复的项目正在加速推进中。

违建原址将栽1.2万余棵油松

上午，西部网、陕西头条记者在位于在西安市长安区沣峪口转盘东南角的云中漫步违建别墅项目现场看到，10多台挖掘机、装载机配合整平地块，覆盖黄土，工作人员正在放线定点，挖坑栽树浇水。一棵棵油松栽植在松软的黄土内，成排成行，放眼望去翠绿油然而生，与秦岭山峦相生相融。

“我们专门选用了适合秦岭区域生长快、耐干旱、易成活的油松。”长安区城市管理局绿化工程处强波介绍，长安区因地制宜对拆除后的土地进行生态恢复，采取宜树则树、宜景则景的方式，设计制定了生态修复方案，并由长安区城市管理局绿化工程处专业机构负责实施。

据悉，云中漫步违建别墅生态修复将栽植1.2万余棵油松，树间地表将采用冬麦草进行覆盖，10月14日将全部完成。后期还将落实专人对苗木进行浇水、除草、病虫害防治。

“这些违建拆了栽上树，以后这里就成了一个休闲场所，我们村民都高兴得很。”新二村村民徐彩铃说。

长假期间生态修复不间断

“这一车拉了500多棵树，卸完还有一车过来……”在长安区青华度假村违建现场，生态修复工作正加速进行中。

青华度假村违建别墅项目属于秦岭北麓保护区适度开发区范围，整治任务包括拆除8.4亩林地上的12栋12套违建别墅，及占压黑河管线的所有围墙。据现场负责人介绍，该项目9月20日完成违建拆除任务，9月30日晚全面完成黄土覆盖后，立即启动了生态修复植树植绿工作。

该负责人介绍，按照绿化方案，将播撒三叶草草籽，栽植白杨树、油松等树种，10月15日将彻底整治到位。

编辑： 王瑜