国庆假第四天华山接待游客近3万人 全面清理小贩围追兜售

华阴市旅发委对全市旅行社及周边“一日游”市场秩序开展执法检查。

小红帽旅游志愿者为旅客答疑解惑。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（10月4日）是国庆假期第四天，秋高气爽，适宜出游。记者从华阴市旅发委获悉，该市游客数量持续增长，3A级以上景区共接待游客4.0244万人次，门票收入467.24万元，分别同比增长84.2%和94.5%。其中华山景区接待游客2.9899万人次，门票收入442.65万元，分别同比增长105%和108%。

据了解，华阴（华山）假日指挥部坚持假日工作不放松，严格落实带班领导在岗带班、值班工作人员24小时值班的工作要求，及时处理假日期间发生的各类事件，统一指挥协调全市旅游安全秩序保障工作。

华阴市旅发委分三个组对全市旅行社及周边“一日游”市场秩序开展执法检查，严厉打击低价游、强迫消费、虚假广告等行为，维护游客的合法权益。华阴市市场监管局通过增设执勤点和移动巡查组等措施，全面清理华山北站、华山景区、东西线索道上下站小商小贩围追兜售，全方位对食品安全及市场价格政策情况进行监管。

针对游客井喷状态和严峻的道路安全形势，华阴市交警大队和交运局在城区、景区的各个路口及华山北站等地安排民警和工作人员全时段全程坚守工作岗位，有效确保了出租车、免费公交营运秩序和自驾游车辆不发生交通拥堵。

来自内蒙的两位游客丢失物品后，心急如焚，华山北站小红帽旅游志愿队主动帮助联系，几经周折最后帮助游客找回失物，“文明旅游+志愿服务”已成为华阴今年假日旅游的一张亮丽名片。

假日旅游第四天，华阴旅游环境和市场秩序良好，无一起重大旅游安全事故和旅游投诉事件发生。

编辑： 王瑜