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假日暖新闻│西安交警警车开道助鼻腔大出血患者紧急就医

时间：2018-10-04 15:08:39  来源：西部网-陕西新闻网  

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假日暖新闻│西安交警警车开道助鼻腔大出血患者紧急就医

今天（10月4日）上午，在西安交警的帮助下，一名鼻腔大出血的咸阳群众辗转两家医院，最终顺利就医。

接鼻腔大出血紧急求助，西安交警警车开道助患者就医。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（10月4日）上午，在西安交警的帮助下，一名鼻腔大出血的咸阳群众辗转两家医院，最终顺利就医。

今天上午11点，西安交警曲江大队西影路中队接指挥中心指令：咸阳一名群众高血压鼻子大出血紧急求助，当事人带着两个孩子，即将驾车到达绕城高速曲江收费站。

西影路中队民警张新茂、张晨伟二人立即到曲江收费站等候对接，驾驶警车开道紧急将病人所坐车辆带引至武警医院。

但由于国庆假期，武警医院仅有值班医生，为确保病人得到最佳救治，结合家属要求，民警又驾车一路带引病人赶到到西京医院就医。

据悉，目前病人血压正常，鼻腔已止血，体征正常。

编辑： 王瑜

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