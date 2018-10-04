国庆后三天晴好天气不再 明起陕西全省多云转阴天

连续几天晴好，陕西多个景区迎来游客高峰，明起多云转阴天。（资料图）
西部网讯（记者 彭芬） 记者今天（10月4日）从陕西省气象局获悉，10月5日至6日，受弱冷空气影响，我省北部、西部有弱降水，陕北北部有吹风降温天气。
据陕西省气象台首席预报员侯建忠介绍，今天全省以晴到多云天气为主。预计今天白天：陕北晴天间多云，关中、陕南多云间晴天。
连续几天晴好，陕西多个景区迎来游客高峰，明起多云转阴天。（资料图）
今天晚上：全省多云。
10月5日：全省多云转阴天，陕北北部有小雨（0～5毫米），陕北北部有6级左右偏北风并伴有4～6℃降温。
10月6日：陕北多云间阴天，关中、陕南阴天，关中西部，陕南西部有小雨（0～5毫米）。陕北大部、关中西部日平均气温下降2～4℃。
10月7日：陕北多云，关中、陕南多云间阴天，关中西部、陕南部分地方有小雨。
10月8日：陕北晴天间多云，关中多云间晴天，陕南多云间阴天，南部部分地方有小雨。
10月9日：陕北晴天间多云，关中多云间晴天，陕南多云间阴天。
10月10日：陕北、关中多云间晴天，陕南阴天，南部部分地方有小雨。
后期天气趋势（10月11日-10月13日）：11-12日陕北、关中以多云到阴天天气为主，部分地方有小雨，13日全省以多云天气为主。
编辑： 王瑜
娱乐“一带一路”主题系列电视动画片《丝路传奇》将于10月8日起在央视少儿频道播出。10-03
娱乐由香港著名导演关锦鹏执导，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪、周家怡、商天娥等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》。10-03
娱乐法国巴黎，2019春夏巴黎时装周潮人街拍，奚梦瑶亮片吊带展酷范儿。10-02
娱乐为了将一个两分钟的长镜头完美呈现，近百位演员与工作人员一起配合，一共拍了七十遍。10-02
娱乐刚刚过去的中秋节档，内地电影市场剔除电商服务费后分账票房为4.92亿，创下近四年中秋档票房新低。10-01
娱乐宋佳全黑look街拍变酷帅小姐姐，拎包扭胯摆拍自信又时髦。10-01
娱乐作为北京市卫计委正式聘请的“生命与医学健康传播大使”，王凯以身作则参与到无偿献血行动，并发出呼吁：为他人着想，捐献热血，分享生命。09-30
娱乐目前，国内的纪录片制作团队正在积极寻找着实现作品商业价值的途径，而国内纪录片的制播受到资金难题限制的状况正在减少。09-30
娱乐尽管剧本剧情、演员演技褒贬不一，口碑收视参差不齐，但几部古装剧的服装、化妆、道具等精良制作却得到了一致褒奖。09-29
娱乐40年来中国流行音乐发展历程可划分为五波：1978-1985年、1986-1990年、1991-1999年、2000-2010年以及2011-2018年。09-29
娱乐臧天朔，1964年3月6日出生于北京市，中国内地摇滚乐歌手，代表作有《朋友》、《等待那一天》、《大悲咒》、《心的祈祷》等。09-28
娱乐台湾知名歌手费玉清27日发出一封亲笔信，表示将于2019年巡回演唱会结束后正式退出演艺工作。09-28