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国庆后三天晴好天气不再 明起陕西全省多云转阴天

时间：2018-10-04 10:27:53  来源：西部网-陕西新闻网  

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国庆后三天晴好天气不再 明起陕西全省多云转阴天

记者今天（10月4日）从陕西省气象台获悉，10月5日至6日，受弱冷空气影响，我省北部、西部有弱降水，陕北北部有吹风降温天气。

连续几天晴好，陕西多个景区迎来游客高峰，明起多云转阴天。（资料图）

西部网讯（记者 彭芬） 记者今天（10月4日）从陕西省气象局获悉，10月5日至6日，受弱冷空气影响，我省北部、西部有弱降水，陕北北部有吹风降温天气。

据陕西省气象台首席预报员侯建忠介绍，今天全省以晴到多云天气为主。预计今天白天：陕北晴天间多云，关中、陕南多云间晴天。

连续几天晴好，陕西多个景区迎来游客高峰，明起多云转阴天。（资料图）

今天晚上：全省多云。

10月5日：全省多云转阴天，陕北北部有小雨（0～5毫米），陕北北部有6级左右偏北风并伴有4～6℃降温。

10月6日：陕北多云间阴天，关中、陕南阴天，关中西部，陕南西部有小雨（0～5毫米）。陕北大部、关中西部日平均气温下降2～4℃。

10月7日：陕北多云，关中、陕南多云间阴天，关中西部、陕南部分地方有小雨。

10月8日：陕北晴天间多云，关中多云间晴天，陕南多云间阴天，南部部分地方有小雨。

10月9日：陕北晴天间多云，关中多云间晴天，陕南多云间阴天。

10月10日：陕北、关中多云间晴天，陕南阴天，南部部分地方有小雨。

后期天气趋势（10月11日-10月13日）：11-12日陕北、关中以多云到阴天天气为主，部分地方有小雨，13日全省以多云天气为主。

编辑： 王瑜

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