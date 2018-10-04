【10月2日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 10月2日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位302个，发现问题57个，国家督办21个（见附件）。

国家督办的21个环境问题，西安市10个，渭南市4个，韩城市3个，西咸新区2个，宝鸡市1个，咸阳市1个，铜川市、杨凌示范区无督办问题。

其中“散乱污”企业综合整治6家，占比28.57%；工业企业污染防治6家，占比28.57%；露天焚烧管控7家，占比33.33%；其他非工业污染类型2家，占比9.52%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜