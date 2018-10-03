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华山今日迎客近3万 早8点等候上山游客就饱和

时间：2018-10-03 18:18:36  来源：西部网-陕西新闻网  

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华山今日迎客近3万 早8点等候上山游客就饱和

10月3日，华阴市（华山）迎来国庆长假客流高峰，早8:00华山景区游客中心等候登山人员已经饱和。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 张幸） 10月3日，华阴市（华山）迎来国庆长假客流高峰，早8:00华山景区游客中心等候登山人员已经饱和。

10月3日，华阴市3A级以上景区共接待游客38943人次，门票收入408.93万元，分别同比增长24.6%和21%。其中华山景区接待游客29765人次，门票收入382.01万元，分别同比增长64%和42%。全市旅游环境和市场秩序良好，无重大旅游安全事故和旅游投诉事件发生。

期间，当地交通，市场监管、交警、交运部门和志愿者在岗，华旅集团、华阴市应急办、高速管理所等单位都在第一时间通过大屏幕、指示牌、短信、高速公路滚动屏幕等方式向游客发出了各项温馨提示。

预计假日第3天至第5天为高峰期，华阴当地交运、交警等单位已加强运力和警力，避免出现游客滞留。

华阴有关部门提醒，华山景区容量饱和，建议游客错峰游览，以便获取最佳登山体验。

编辑： 王瑜

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