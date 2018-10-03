每天下午三点以后进入书城客流高峰期。

西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 国庆长假期间，当不少人选择外出旅游的时侯，还有一部分人将图书馆和书店作为假期的好去处，趁着假期读书、学习、“充电”。

记者一大早在陕西省图书馆看到，各个阅览厅都坐满了人，大家借着假期的时间，选择在图书馆充充电。

西安市民 孙培强:“我早上十点来的，我一般看工程技术方面的杂志，氛围好，里面比较安静，学习氛围挺浓的。假期周边旅游的人比较多，还不如趁假期来给自己充充电，收获比平时更多。”

假期里省图早上九点开门，下午五点闭馆。记者注意到，这里的读者中不但有假期来省图体验的家长和小朋友，还有考研读博的学生，也不乏热爱读书的市民朋友。

学生家长张航远：“早上八点多带他俩起来没事过来转呢，我当时考虑带他们主要是感受一下学习的氛围。”

小学生刘溢多：“来的时候我看到那些人都在学习，很安静，学习是让我们很开心的事情。我经常来这儿看书。”

在西安曲江书城，下午三点以后是进入书城的高峰期，相比安静的图书馆，图书种类更丰富、文创活动体验更多的书店，成为不少家长假期的第一选择，在看书、买书的同时，也培养孩子的阅读习惯。

西安市民张女士：“我觉得来书店挺好的，从小培养孩子的读书习惯。这个氛围特别好，尤其是曲江书城，环境也很好。我们经常来。”