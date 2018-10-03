【你我的四十年】一名医生眼中的医疗变迁

西安交通大学第一附属医院院长助理、医务部部长邹余粮。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 马励） 让患者享受到优质的医疗服务，让医疗服务水平不断提高…… 西安交通大学第一附属医院院长助理、医务部部长邹余粮从事医务工作已经二十六年了，亲身经历着医疗水平的发展与变迁。系列报道《你我的四十年》，采制报道《一名医生眼中的医疗变迁》。

邹余粮：“这个是我要查病人的，你看，要按着病人。”

早上8点，西安交通大学第一附属医院院长助理、医务部部长、妇产科医生 邹余粮，跟往常一样例行每天的查房工作，并认真询问病人的病情。

邹余粮：“哪里最疼你就说。”

患者：“没有最疼都是普通疼了。”

邹余粮：“对，比来的时候强多了。”

邹余粮：“好。”

仔细询问病情，是邹余粮的工作常态。虽然医疗技术日新月异，但对于邹余粮来说，“望、闻、问、切”，仍然是不会变的。

邹余粮：医生看病人首先是要跟病人进行沟通，询问她的病史，来抓住病人那一块不舒服，或者那一块痛，根据这个线索去认真的分析。

医生的认真与仁心，也迎得了患者的称赞。

患者：“医生非常精心，精细，服务态度也很好。他给人做得很精细，每一步都做得非常到位，他才要给你手术，所以他们也非常认真。手术（技术）高，病人痛苦也就小了。”

邹余粮1989年毕业于西安交通大学医学院，也就是原来的西安医科大学医疗专业，专业涵盖了内科、外科、妇产科、儿科、感染科、眼科、耳鼻喉科等全方面医疗知识的学习。当年7月毕业后，分配到了西安交通大学第一附属医院，当上了一名妇产科医生。他还清晰的记得，在他上班之初，传统妇女在家生孩子的观念已经大为改观，大多数产妇都会定时到医院产检，选择在医院分娩。

邹余粮：“在我工作的时候基本上实现了医院分娩，只有偏远的地区观念还相对落后，知识普及不到的时候，有个别的病人在家分娩，而导致分娩的时候出现严重的并发症，甚至母子双亡的情况。”

进入九十年代，随着国家医疗保障力度的加大，各类医疗器械不断投入，各级医疗机构也不断迎来高级医疗人才，医疗保障水平得到提升，邹余粮和同事为患者诊疗的质量进一步提高。

邹余粮：“我们当初虽然没有这么高端的设备，后来为了更加精细化，产生了一些设备，来更加精确的验证医生的诊断，因此看病的主体依然是医生和患者。”

邹余粮正在诊治病人。

2009年左右，国家关于医疗体制改革的力度不断加大，城乡居民都能够享受到疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等基本卫生服务。2010年的公立医院改革，让更多的老百姓逐步享受到了低成本、高质量的医疗服务。在国家不断加大对公立医院投入的同时，包括邹余粮在内的医务工作者，全身心投入到专业技术提升上、投入到为患者服务上。

邹余粮：“2010年开始，我国政府就开始推行医改，已经关注到“以药养医”等，把市场经济的成分引入医院这个公益性质的公立医院中的危害，现在逐渐在推进医改，而且把医改放在非常重要的位置，提高了患者检查中设备的质量，培养了人才，才能够满足现在群众对健康的需求。”

2013 年以来，我国医疗保险覆盖范围进一步扩大，财政的补助比例不断加大，大病保障制度及医疗救助制度也在持续完善，让更多老百姓享受到了多层次、多角度的保障。如今，邹余粮从事妇产科学研究和临床工作已有26年，积累了丰富的临床诊疗经验，在做好本职工作的同时，他将人才培养作为自己一项重要的任务。

邹余粮：“让老百姓去享受好的医疗服务，这样子的话，就我自己而言，我们就开始自我的培养、学生的培养，人才的引进和人才的培养，无论如何都是一个机遇。”

国家保障力度不断加大，让邹余粮和同事对未来的医务工作信心满满。

邹余粮：“开始关注质量、关注技术、关注发展，这点都是显而易见的。完善相关的制度，跟进相关的法律，来保障医学按照自己的规律健康发展。”

编辑： 王瑜