国庆假第三天 高速路车流告诉你哪些景区最热门

实时路况视频截图。
陕西省高速公路监控指挥调度中心。
西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 今天（10月3日）是国庆长假的第三天，记者从陕西省高速公路监控指挥调度中心了解到，陕西省高速公路通往各热门景区道路车流量大、部分路段出现拥堵，其中，西潼高速兵马俑收费站，实施间断性放行。
据陕西省高速公路监控指挥调度中心监控显示，10月3日，我省高速公路、通往景区道路车流量较大。特别是兵马俑专线出现拥堵现象，西安绕城高速外环、机场专线虽然车流量大，但通行正常。
陕西省高速公路监控指挥调度中心工作人员裴益萱：“西安周边道路、关中陕南等部分热门景区道路会出现交通流量大幅增长的情况，像西禹高速、西汉高速、西渭高速、西长高速都会出现这种大幅增长的情况，主要是通往兵马俑、壶口瀑布、袁家村等热门景区。”
进入国庆假期以来，我省通往各城市的高速公路路面车流量呈现潮汐式特点，每天上午8点到11点，下午16点到21点，路面车流量急剧上升。通往我省的热门景区如：临潼兵马俑、华清池、礼泉袁家村、宜川壶口瀑布、勉县武侯祠等景区的高速公路收费站出入口车辆量大。
陕西省高速公路监控指挥调度中心提醒广大驾驶员朋友，要合理安排出行时间，尽量选择错峰出行，如遇道路拥堵、要听众交警指挥，按秩序排队通行，不要占用应急车道。
裴益萱：“建议司乘朋友合理安排路线和时间，尽量错峰出行避免拥堵，碰上交通事故。建议谨慎行驶，避开车辆量大的时间。”
截至记者发稿前，西潼高速兵马俑收费站出口实行间断性放行，提醒驾车的旅客可从临潼、新丰收费站绕行。
编辑： 王瑜
娱乐“一带一路”主题系列电视动画片《丝路传奇》将于10月8日起在央视少儿频道播出。10-03
娱乐由香港著名导演关锦鹏执导，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪、周家怡、商天娥等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》。10-03
娱乐法国巴黎，2019春夏巴黎时装周潮人街拍，奚梦瑶亮片吊带展酷范儿。10-02
娱乐为了将一个两分钟的长镜头完美呈现，近百位演员与工作人员一起配合，一共拍了七十遍。10-02
娱乐刚刚过去的中秋节档，内地电影市场剔除电商服务费后分账票房为4.92亿，创下近四年中秋档票房新低。10-01
娱乐宋佳全黑look街拍变酷帅小姐姐，拎包扭胯摆拍自信又时髦。10-01
娱乐作为北京市卫计委正式聘请的“生命与医学健康传播大使”，王凯以身作则参与到无偿献血行动，并发出呼吁：为他人着想，捐献热血，分享生命。09-30
娱乐目前，国内的纪录片制作团队正在积极寻找着实现作品商业价值的途径，而国内纪录片的制播受到资金难题限制的状况正在减少。09-30
娱乐尽管剧本剧情、演员演技褒贬不一，口碑收视参差不齐，但几部古装剧的服装、化妆、道具等精良制作却得到了一致褒奖。09-29
娱乐40年来中国流行音乐发展历程可划分为五波：1978-1985年、1986-1990年、1991-1999年、2000-2010年以及2011-2018年。09-29
娱乐臧天朔，1964年3月6日出生于北京市，中国内地摇滚乐歌手，代表作有《朋友》、《等待那一天》、《大悲咒》、《心的祈祷》等。09-28
娱乐台湾知名歌手费玉清27日发出一封亲笔信，表示将于2019年巡回演唱会结束后正式退出演艺工作。09-28