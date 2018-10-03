国庆假第三天 高速路车流告诉你哪些景区最热门

实时路况视频截图。

陕西省高速公路监控指挥调度中心。

西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 今天（10月3日）是国庆长假的第三天，记者从陕西省高速公路监控指挥调度中心了解到，陕西省高速公路通往各热门景区道路车流量大、部分路段出现拥堵，其中，西潼高速兵马俑收费站，实施间断性放行。

据陕西省高速公路监控指挥调度中心监控显示，10月3日，我省高速公路、通往景区道路车流量较大。特别是兵马俑专线出现拥堵现象，西安绕城高速外环、机场专线虽然车流量大，但通行正常。

陕西省高速公路监控指挥调度中心工作人员裴益萱：“西安周边道路、关中陕南等部分热门景区道路会出现交通流量大幅增长的情况，像西禹高速、西汉高速、西渭高速、西长高速都会出现这种大幅增长的情况，主要是通往兵马俑、壶口瀑布、袁家村等热门景区。”

进入国庆假期以来，我省通往各城市的高速公路路面车流量呈现潮汐式特点，每天上午8点到11点，下午16点到21点，路面车流量急剧上升。通往我省的热门景区如：临潼兵马俑、华清池、礼泉袁家村、宜川壶口瀑布、勉县武侯祠等景区的高速公路收费站出入口车辆量大。

陕西省高速公路监控指挥调度中心提醒广大驾驶员朋友，要合理安排出行时间，尽量选择错峰出行，如遇道路拥堵、要听众交警指挥，按秩序排队通行，不要占用应急车道。

裴益萱：“建议司乘朋友合理安排路线和时间，尽量错峰出行避免拥堵，碰上交通事故。建议谨慎行驶，避开车辆量大的时间。”

截至记者发稿前，西潼高速兵马俑收费站出口实行间断性放行，提醒驾车的旅客可从临潼、新丰收费站绕行。

编辑： 王瑜