节日里拆除与复绿不间断 鄠邑区已拆违建34万多平

节日里拆除与复绿工作不间断，鄠邑区拆除违建34万多平方米。

在项目复绿现场，工作人员们正在为新树苗刷漆。

西部网讯（记者 张棋） 目前，秦岭北麓违建别墅专项整治工作不断深入推进，鄠邑区抢抓国庆期间晴好天气，对秦岭违建的拆除与复绿工作不间断，持续推进拆违、覆土、复绿等各项工作科学部署、整体推进。

10月3日上午，在鄠邑区草堂镇达观天下（圭峰苑湖光山舍）项目现场，一辆辆装着新树苗的货车不断驶入现场，工作人员们一边忙碌着搬运树苗，一边为新栽好的树苗刷着漆，“放假但我们一直没停，这块地种植的是秦白杨，统一刷上漆，不仅美观还防冻呢”工作人员说。

据现场负责人介绍，鄠邑区草堂镇达观天下（圭峰苑湖光山舍）项目共建设别墅157栋228套，建筑面积69602.84平方米，占地面积1601.457亩(其中租用土地1125.049亩)。9月12日，鄠邑区依据相关法律法规，按照省、市秦岭北麓违规建别墅问题整治工作方案要求对达观天下进行拆除，20天拆除了65栋，其中有63套别墅及2套遗留的四层楼房，拆违面积23753.09平方米。

10月1日，鄠邑区草堂镇达观天下项目复绿工作全面启动，达观天下项目专班、鄠邑区林业局结合违建别墅原有绿植基础，本着“增绿提质、裸地绿化、建管并重”的原则，整个复绿栽植过程坚持因地制宜，适地适树，选择耐干早、生长快、防护性能好、成活率高的常绿和落叶植被为主的优良乡土树种，快速进行植被复绿工作。目前鄠邑区林业局共复绿7万余平米，沿山五镇及景区局自行复绿面积正在加紧统计中。

鄠邑区林业局植树造林科副科长耿锐斌告诉记者，十一期间区上的干部工作人员们都没有休息，复绿工作已经进行了3天了，目前已经绿化了6000平方米，下一步鄠邑区将加大加快复绿力度速度，因地制宜采取铺设草皮、种植油松、华山松、播撒草籽等措施加快复耕复绿，确保拆除、复耕复绿工作不断档。

在鄠邑区草堂镇达观天下复绿项目现场，除了在紧张施工的工作人员，还有附近的村民也在为复绿工作帮忙，庞光镇李家庄村民纪宏斌说：“这个事情我们很支持的，拆除了违建别墅就是拆除了秦岭屏障，这以后就能看到秦岭了，政府这样做还给了老百姓绿色的家园，生态环境好了，我们心情也是越来好了！”

据了解，截止10月2日鄠邑区实际累计拆除违建416宗757处，拆除违建总面积342101.62㎡（其中别墅类30宗355栋372套，面积127484.91㎡）。

编辑： 王瑜