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西安市社保中心10月8日柜台业务暂停一天 9日恢复

时间：2018-10-03 14:40:26  来源：西部网-陕西新闻网  

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西安市社保中心10月8日柜台业务暂停一天 9日恢复

西安市社会保险管理中心10月2日发布《西安市社会保险管理中心关于10月8日暂停柜台业务办理的通告》，方便市民计划相关参保业务的办理行程。

西部网讯 西安市社会保险管理中心近日发布《西安市社会保险管理中心关于10月8日暂停柜台业务办理的通告》，方便市民计划相关参保业务的办理行程。

据了解，西安市人力资源和社会保障大厦（建工路28A）所在区域于10月8日6:00至10月9日6:00停电检修，致使西安市社会保险管理中心社保经办大厅及各业务经办科室10月8日全天暂停办理业务，10月9日业务办理恢复正常。望广大参保单位和办事群众相互告知，妥善安排。

本次暂停柜台业务办理涉及西安市人力资源和社会保障局所属处室、单位包括：

1. 西安市人力资源和社会保障局养老保险处

2. 西安市社会保险管理中心

3. 西安市职业介绍服务中心

4. 西安市就业服务中心

5. 西安市劳动保障监察支队

6. 西安市职业技能鉴定指导中心

7. 西安市劳动技能鉴定中心

8. 西安市人力资源和社会保障局信息中心

编辑： 王瑜

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