西安永兴坊国庆假期秀非遗风采，有机会吃“霸王餐。

西部网讯（记者 王瑜） 为庆祝伟大的祖国母亲六十九岁华诞、激发人们爱国情怀，从10月1日至7日，永兴坊联动永兴坊·CITY特举办“秋染中国·赏西安之向祖国致敬 秀非遗风采”文化主题活动，向祖国致敬，秀出非遗风采。

活动现场，永兴坊街区（中山门店）与永兴坊·CITY（高新店）处处都洋溢着喜庆的气息。永兴坊七大街区家家户户门前都悬挂着鲜艳夺目的五星红旗和红彤彤的灯笼，一面面国旗、一盏盏灯笼在蓝天白云下飘扬，热情地欢迎着四海宾朋的到来。游客朋友说：走在街区，一眼望去红旗招展、灯笼摇曳，永兴坊为大家准备的小五星红旗面贴，让每一位走进永兴坊的游客都能感觉到节日的气氛。而当他唱起歌唱祖国之时，更是激动不已。

除此之外，永兴坊开启了“我和祖国同生日”活动，面向世界开展中华老字号、陕西非遗美食、特色小吃及手工艺品等免费体验活动。凡是10月1日出生的游客，凭身份证在永兴坊街区及永兴坊·CITY均可抽取永兴坊非遗美食或非遗手工艺品免费体验券。

国庆期间的“向祖国致敬，秀非遗风采”活动特设置各类体验项目，游客品尝11地市107区县非遗美食，秀出美食体验；欣赏国家级非遗传承人演绎的华县皮影、省级非遗项目陕北说书等，秀出非遗风采；体验非遗美食和手工艺制作，秀出匠心风采。还可免费观看经典老电影，让人们体味过去，珍惜当下。

此外，国庆期间，游客朋友凡在陕西特产中心购买特产，可获得买赠福利与惊喜。10月5日至7日，游客在永兴坊使用微信消费还可获得随机减免的福利，让国内外游客嗨购国庆节、乐享永兴坊。

此次国庆节系列活动让游客朋友在陕西非遗文化大秀场中，向祖国致敬、激发爱国情感。同时，触摸传统文化、感受传统文化、爱上传统文化并在今后的成长道路上传承和创新传统文化，让中华传统文化薪火不断，代代相传。