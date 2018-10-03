【10月1日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 10月1日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位284个，发现问题50个，国家督办23个（见附件）。

国家督办的23个环境问题，西安市9个，渭南市7个，宝鸡市4个，铜川市2个，咸阳市1个，韩城市、西咸新区、杨凌示范区无督办问题。

其中“散乱污”企业综合整治5家，占比21.73%；工业企业污染防治9家，占比39.13%；露天焚烧管控4家，占比17.39%；扬尘综合治理4家，占比17.39%；信访投诉1件，占比4.34%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜