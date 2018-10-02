男子坠入50米深井里，岐山消防紧急救援。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）10月2日中午，宝鸡岐山县凤鸣镇庵里村1男子坠入一口深50米深的水井里，情况危急。接到报警后，消防救援人员紧急赶赴现场，将该男子救出。

记者了解到，10月2日12点27分，宝鸡消防凤鸣中队接119指挥中心转警称：位于岐山县凤鸣镇庵里村3组有1人掉井里，中队立即出动2车10人赶赴现场救援。

消防救援人员到场后发现，一男子掉入了一口家庭饮水用井里，井口直径50公分，深约50米，井下氧气充足。经了解，被困男子有神经障碍，通过喊话得知，被困男子身体状况良好。

经现场观察商讨救援计划后，12点49分，消防中队安排1名身材偏瘦的队员穿戴安全吊带下井开展救援，救援中救助者不停呼唤被困人员，安抚被困人员情绪，12点50分救援人员到达井底后给被困男子系上安全绳，将被困人员从深井中救出，120急救中心随后对被困男子检查，将被困人员带回医院做进一步治疗。

编辑： 张娟