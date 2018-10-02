西安市长安区累计拆违710宗 共69.1万平方米

长安区东大街道东祥村颐德庄项目拆除现场。

西部网讯（记者 凌旎）目前，秦岭北麓违建别墅专项整治工作持续深入推进，长安全区在拆违同时开展了各类环保宣传活动，广泛传播绿色理念，培育绿色队伍。截至10月1日，颐德庄、路易山庄、紫薇山庄等7个已认定别墅类项目拆除完毕，全区共拆除违建710宗、69.1万平方米，14个别墅类项目累计拆除违建别墅280栋352套、17.5万平方米。

10月2日，在长安区东大街道东祥村颐德庄项目现场，一辆满载着油松树苗的车辆刚停稳车。区级包抓领导、区城管部门负责人和街道相关领导与现场30多名绿化工人一起挖坑、扶树、铲土，迅速推开颐德庄项目复绿首日工作任务。

“今天我们正式启动该项目复绿工作，机械平整和人力栽植同时进行，计划今天栽植1000平方米油松，总体复绿4.9万平方米，预计15日完成任务。”颐德庄项目植绿现场，东大街道党工委副书记肖峰介绍说：“假期以来天气晴好，大家一刻也不敢耽搁，上足人力和机械全力推进。大家的干劲都很足，争取提前高质量完成整治任务。”

在全速推进拆除、复绿的同时，秦岭生态环境的保护宣传工作也在同步拉开。在新联村群众文化广场，一场以秦岭生态保护为主题的文艺演出正热闹地上演。小品《保护大秦岭》、音乐剧《秦岭山水是个宝》等精彩节目迎来现场观众热烈的掌声。“这节目太好了，说出了我们老百姓的心声，大家都希望山更青，环境更优美。”新联村群众张芳娥一边看演出一边高兴地说。

演出现场，“长安区秦岭生态保护宣传展”、“流动宣传车”，也吸引来十里八乡的群众一起观看，《秦岭生态环境保护学习读本》等各种有关秦岭保护法律法规的小册子也分发到大家手中。

“我们整合长安丰富的民间艺术团体资源，组建了一支长安区秦岭生态保护文艺宣传小分队，连日来进村入户为沿山群众宣传秦岭生态保护知识，引导大家一起加入到保护秦岭的大部队中来。”长安区宣传部理论科负责人杨兴军介绍说。

为让秦岭生态保护的宣传进村入户、家喻户晓，长安区还组建“关爱大秦岭”生态环境保护宣讲团，成立了“秦岭生态保护流动宣传站”，分赴各街道，进村入户，面对面开展宣讲，点对点展开宣传，引导党员干部带头树立“绿水青山就是金山银山”理念，切实增强打赢“秦岭保卫战”的行动自觉，动员基层群众、社区居民积极关注、支持和参与秦岭生态环境保护，推动秦岭北麓违建专项整治工作顺利开展。

截至目前，共宣讲36场次，流动宣传活动60多场次，发放各类宣传资料6万余份，为秦岭生态保护营造良好舆论氛围。

环保宣传吸引了村民前来观看学习。

工作人员正在颐德庄拆除现场展开复绿工作。

保护秦岭生态文艺演出热闹上演，村民纷纷前来观看。

编辑： 秦怡