国庆首日1.2万游客登华山 门票收入152万元

10月1日，工作人员在华阴市设立多个检查、服务站点，为游客安全出行保驾护航。

10月1日，工作人员在华阴市设立多个检查、服务站点，为游客安全出行保驾护航。

西部网讯（记者 凌旎 通讯员 迪超 侯媛）国庆长假首日，华山主景区购票登山人数为11977人，门票收入152.93万元，分别同比增长57%和35%。

华山主景区所在的华阴市3A级以上景区共接待游客19247人次，门票收入196.3235万元，分别同比增66.9%和24.9%。整个华阴市旅游市场秩序井然、交通顺畅，全天无事故、无旅游投诉。

据悉，为确保今年国庆假期安全平稳度节，渭南市公安局、文旅局、安监局等单位对华阴度节的旅游秩序、环境卫生、应急物资准备、生态环境保护、电子门票扫码入园等工作情况进行了检查，华山景区索道运行、运营车辆及游客步行上山等环节一切正常。

华阴市政府重点对游客中心、华山北站、宾馆饭店等旅游节点的市场秩序、环境卫生、食品安全及交通保障等度节重点工作进行了现场检查指导，要求严厉打击黑车拉客等扰乱旅游市场秩序的行为。

同时，华阴市政府在华山北站、华阴高速出口和沿黄公路等个主要交通节点设立了旅游咨询服务站，组成华阴旅游“小红帽”服务队，为过往游客免费发放《旅游地图》、《华阴旅游》、《华阴旅游服务指南》和旅游温馨服务卡等宣传品，10月1日当天咨询游客达3000人次。

编辑： 张娟