陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 9月30日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位270个，发现问题33个，国家督办25个。

国家督办的25个环境问题，渭南市14个，西安市8个，西咸新区2个,铜川市1个，宝鸡市、咸阳市、韩城市、杨凌示范区无督办问题。

其中工业企业污染防治13家，占比52.00%；燃煤锅炉整治8家，占比32.00%；露天焚烧管控2家，占比8.00%；扬尘综合治理2家，占比8.00%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 张娟