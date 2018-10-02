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陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

时间：2018-10-02 13:40:07  来源：西部网-陕西新闻网  

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陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

9月30日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位270个，发现问题33个，国家督办25个。

西部网讯 9月30日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位270个，发现问题33个，国家督办25个。

国家督办的25个环境问题，渭南市14个，西安市8个，西咸新区2个,铜川市1个，宝鸡市、咸阳市、韩城市、杨凌示范区无督办问题。

其中工业企业污染防治13家，占比52.00%；燃煤锅炉整治8家，占比32.00%；露天焚烧管控2家，占比8.00%；扬尘综合治理2家，占比8.00%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

 

编辑： 张娟

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