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安康紫阳500余师生创意航拍和国旗“合影” 向祖国献礼

时间：2018-10-02 09:50:26  来源：西部网-陕西新闻网  

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安康紫阳500余师生创意航拍和国旗“合影” 向祖国献礼

今年10月1日是中华人民共和国69年华诞。国庆节期间，通过朋友圈晒“我和国旗合张影”激发了不少的爱国情怀，而在国庆节前的9月30日，安康市紫阳县紫阳小学的500余名师生则通过和国旗合影，以队列变化摆出“中国、五角星”等造型等方式，用教师和学生特有的方式为祖国点赞。

紫阳县一学校500师生摆造型与国旗合影为祖国点赞。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 张庆 赵华斌）今年10月1日是中华人民共和国69年华诞。国庆节期间，通过朋友圈晒“我和国旗合张影”激发了不少的爱国情怀，而在国庆节前的9月30日，安康市紫阳县紫阳小学的500余名师生则通过创意航拍和国旗“合影”，队列变化出“中国、五角星”等图案，用学生们特有的方式为祖国点赞。

编辑： 张娟

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