神木首届红枣节。

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 申欣雯）金秋时节，麟州大地硕果累累。为了充分宣传神木红枣的优良品质，提振枣农发展信心，神木举办首届红枣节，旨在以枣为媒、以枣会友，进一步做优做强红枣产业，打造南部镇办农民致富增收的强大产业支撑，真正实现“枣赢天下”。

9月30日，红枣节盛大开幕，不仅主会场神木市万镇镇曼乔庄园热闹非凡，沙峁镇、贺家川镇、马镇镇三个分会场也不甘落后，别出心裁的枣娃娃游街互动，本土秧歌轮番上演，为本次红枣节带来文化享受。

在各个会场，还设红枣咖啡、红枣饮料、红枣果酱、本地熏枣、鲜食红枣等一系列产品展示，品尝之客络绎不绝，赞声连连。来自府谷县的游客张瑞说：“神木举办的本届红枣节形式新颖，别具一格，特别是枣妹子送枣、本土特色文艺演出及红枣产品展示等精彩内容，让我们这些外来游客对神木红枣有了更好的了解，我顺便还购买了一些新鲜的红枣带回去让家里人也品尝一下。”

红枣节的举办，成为引领百姓致富的助推器、展示神木资源禀赋的新名片、推进美丽乡村建设的新亮点。枣农们纷纷喜笑颜开：“我们枣农的重要生活来源就是这一棵棵枣树，往年每到红枣采摘季，就忧心红枣的销售问题，担心红枣卖不上好价钱，红枣节的举办犹如一场及时雨，为神木红枣销售打开了一扇窗户，让更多的人能够了解神木红枣，提高神木红枣的知晓度和美誉度，这对于我们枣农来说确实是一件惠民的大好事。”

活动期间，各个会场还分别设采摘园，供游客免费采摘和品尝。神木红枣果大核小、皮薄肉厚、酥脆爽口、甘美醇香，饥荒时期是枣区人民的“救命树”，八九十年代是枣区人民的“摇钱树”，时至今日，更是百姓寄予厚望的“致富树”。

脱贫攻坚正当时，枣儿落满幸福园。红枣节只有三天，但是神木红枣将作为神木的一张地方品牌名片，通过红枣，让更多的人知道神木，了解神木，实现红枣产业和旅游业发展双赢，助推神木乡村振兴战略实施和沿黄旅游经济带发展。