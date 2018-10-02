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212省道、316国道新增7处区间测速点 国庆出行多注意

时间：2018-10-02 08:33:26  来源：西部网-陕西新闻网  

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212省道、316国道新增7处区间测速点 国庆出行多注意

10月1日，凤县交警发布公告，即日起212省道、316国道的凤县辖区将新增7处区间测速监控点位抓拍设备，凤县交警提醒广大司机，要严格按照限速要求行驶，确保行驶安全。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）10月1日，凤县交警发布公告，即日起212省道、316国道的凤县辖区将新增7处区间测速监控点位抓拍设备，凤县交警提醒广大司机，要严格按照限速要求行驶，确保行驶安全。

7处测速区间如下：

一、212省道

1秦岭一黄牛铺小学双向测速13KM 限速60km／h

2黄牛铺小学一草凉驿双向测速18KM 限速60km／h

3草凉驿一龙口双向测速21.8KM 限速60km／h

4龙口一土台子双向测速11.1KM 限速60km／h

5黄牛铺公铁立交、草凉驿公铁立交单向测速，限速40km／h

二、316国道

1张家窑一酒奠梁双向测速27.55KM 限速60km／h

2酒奠梁一南星村双向测速20.85KM 限速60km／h

3南星村一柴关岭双向测速19.95KM 限速60km／h

4注：大型车辆，危化车辆山区道路限速40km／h

编辑： 张娟

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