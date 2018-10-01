安康打造服务型政府 “一把手”接“热线”将成常态

安康市城管局局长陆隆敏作为首个市级行政单位“一把手”用12345热线与市民互动。

西部网安康讯（记者 毛明博）“12345，有事找政府。”继安康市市长赵俊民通过12345热线倾听民声知民意后，今天（10月1日），安康市城管局局长陆隆敏作为安康首个市级行政单位“一把手”也用12345热线与市民互动听民意。

目前，按照安排，今天（10月1日）、10月11日、10月21日，安康市城管局局长陆隆敏、安康市教育局局长邹成燕、汉滨区区长范传斌将依次通过12345热线与市民互动。

安康市犬只管理办法即将出台 遛狗不拴绳流浪狗伤人等有据可依

“南环路马路市场占道经营、金州广场噪音扰民、狗不拴绳安全隐患多影响市容……”今天11点至12点间，陆隆敏共接听市民来电27件。其中，涉及城市管理方面问题 11件。

2015年以来，安康中心城区流浪狗连闯多条街咬伤多名群众事件频发，安康市主要领导对此也曾多次批示。相关数据显示，安康城区今年前6个月被狗咬伤打狂犬病疫苗的有3342人，较2017年同期增加近300人。但今年前8月份安康城区办理犬证仅有11例，给狗打疫苗防疫的仅有228例。

一方面是被狗咬伤的人数逐年增加，一方面是犬只不办证不拴绳伤人事件造成矛盾日益突出，市民对此意见大。对此，陆隆敏表示，目前已拟定了安康市犬只管理及流浪狗处置管理办法，正向相关部门征求意见，待完善后将出台实施。

“一把手”接热线将成常态 敷衍群众将被纪委问责

“群众的事是头等大事。这也是我们为啥把每月1号、11号、21号作为相关部门‘一把手’接听热线的初衷。”安康市政务服务中心工作人员向西部网、陕西头条记者介绍，“今后，还将有更多行政单位的‘一把手’来12345接听热线。我们还将对接听热线后的回复和处理情况回访并按照相关要求督办。对关乎全局、影响面广、涉及长远的群众诉求和问题，将及时纳入市、县政府及相关部门议事日程，系统深入研究加快破解。”

据了解，今年10月起，安康市以12345便民服务平台为载体，定期邀请市县政府及市直部门主要负责人，通过“一把手接话、一条线联系、一条龙办理、一颗心为民”的方式，面对面解决问题，接受社会监督，实现“听民声、汇民意、解民忧”。

安康市政务服务中心相关负责人介绍，目前，安康市已将 12345 热线市（县局）长接话办理回复情况纳入县区和部门年度政务服务目标责任考核。对不按要求参加接话活动，不按规定办诉求事项，对群众合投诉求敷衍塞责的，将移交纪检监察机关严格问责。

编辑： 钟莹