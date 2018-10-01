10月1日至3日，“文动雁塔·西街雅集”的文化集市活动在兴善寺西街举办。

黄金周雁塔文化集市回归，兴善寺西街成潮玩好去处。

西部网讯（记者 李媛）国庆黄金周1日至3日，由西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室主办的主题为“文动雁塔·西街雅集”的文化集市活动在兴善寺西街举办。

本次文创集市分为咖啡集市、书香集市、文创集市三大板块。展位精彩纷呈，区域特色文化传统与现代相结合，文化与科技相交融。既可学习参观，又可动手游玩；既有新品发布，又有项目路演；既有古琴试弹，又可现场欣赏书法家艺术创作。十一长假期间，兴善寺西街成为当之无愧的潮玩好去处，吸引了众多旅游达人和家庭游客前来体验，文化集市接待人数再创新高。

历史与现代融合 文创集市来牵头

小资咖啡馆或是老茶馆，“网红”风格日式料理或是意大利披萨，原创工作室或是手作美食，在小寨兴善寺西街统统可以满足你各式各样的文化味蕾。在本次文化集市的咖啡区，星巴克为主、CAFE’IN、马可美术咖啡等为辅，将历史文化与时尚品牌结合，用咖啡彰显的不同城市气质。

惟妙惟肖的树脂画、干花饰品、diy手机壳、超写实的羊毛毡作品、印度风的海娜手绘......来自西安美术学院用脑洞和巧手创造文创产品，并热情邀请现场群众互动。本次文创集市的开集，是高校与政府、众创空间与街区、学生与消费者的碰撞，为游客带去更深度的文化体验，也有助于促进旅游消费升级，提升街区吸引力。

书香依托手艺 提升风雅趣味

“一个实体书店对于一座城市意味着什么？”“一个符号！或者说是一个烙印。”这是西安万邦书城创始人魏红建的回答。万邦书店一个西安本地的独立书店品牌，有着20多年历史的万邦已成为关中文化的象征。在“书香之城”集市区，以万邦书城、伴山书屋、构成的书香区，环绕以篆刻、书法、文创图书产品展示。书香之城精神已然介入或参与了本地人的精神生活，文艺爱好者可以在此获得生活的灵感，勾连了这个城市的风雅趣味。

在9月份正式开集的“文动雁塔·西街雅集”文创集市，将在小寨核心区域打造了西安最具特色的文化、创意、艺术街区，融特色文化创意集市，涵盖城市会客厅、创客空间、艺术家工作室、艺术馆、工匠民俗等。借力文创之力，打造的雁塔独特公共空间，让雁塔更有温度，更有品质。

炒热文化气氛 居民更有“获得感”

10月1日早上，市民李先生走出家门，来到大兴善寺西街开始晨练。“我在小寨附近住了近30多年，觉得大西安越来越美。每次从长安路走过，看着刻有西街里的历史人物雕塑，听着兴善寺里的吟诵，一股浓浓的文化气息扑面而来，这就是老西安独特的文化魅力。”李先生兴奋地说：“住在老城区，天天享受慢生活，今天却发现了如此热闹的文创集市，感到生活处处有惊喜。”

在这里，老西安人的公共空间不仅有大兴善寺、陕西历史博物馆、大雁塔南北广场、陕西电视塔等，还有赛格国际购物广场、小寨百盛、飞炫广场、金莎国际广场、海港城等著名商圈。更包含很多具有历史文化底蕴的文化场馆、休闲场所等。一个历史悠久、有文化传统根基的城市，必定是有灵魂的城市；一个有特色文化传承和发展创新的城市，才是充满生机活力的城市。你看，兴善寺西街正悄悄在改变，变得更有品质，更有文化味，更加美丽宜居。

编辑： 钟莹