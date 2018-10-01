十一黄金周 50余志愿者大雁塔倡导游客文明出行

此次活动的志愿者来自西安市各大高校的50名大学生以及5组亲子家庭。
此次活动的志愿者来自西安市各大高校的50名大学生以及5组亲子家庭。
西部网讯（记者 李媛）十一小长假到西安，准备去哪里玩呢？很多游客首选大雁塔。大雁塔文化休闲景区作为西安最具影响力景区之一，每年都吸引着来自全国各地乃至世界各地的游客们。今年，游客在旅游的同时会看到一群志愿者在忙碌，他们尽自己所能帮助游客，倡导文明。
文明旅游我参与 精彩曲江志愿行
为保障节假日旅游高峰期服务质量，在曲江新区文明办的指导下，曲江旅游文物局在2018年国庆假日组织开展为期7天的“文明旅游我参与，精彩曲江志愿行”的曲江文明旅游志愿者服务活动，倡导市民游客文明旅游，从我做起，共传递，齐劝导，带动社会同参与，为营造文明的社会环境持续发力。
本次曲江志愿者活动的志愿者由来自全西安市各大高校的50名大学生以及5组亲子家庭组成。他们身穿红马甲穿梭在大雁塔广场的人群中，秉承着奉献真诚、帮助他人、服务社会的原则，践行志愿精神、传播优秀旅游文化。
志愿活动树榜样 国庆畅游乐不停
“您好，请您稍等一下，为了您的安全请您绿灯亮了再通过”“您好，先生，请不要乱扔烟头”……志愿者们积极劝导游客文明出行，文明旅游。
志愿者们用夹子清理道路上的垃圾，用行动提醒游客们不要乱扔垃圾。同时，志愿者们积极为游客提供向导服务，满足游客们的旅游需求，还给来到大雁塔文化休闲景区旅游的游客送上国庆节纪念礼物。
一言一行树形象，一举一动见文明。一个城市的发展不应该只是经济的增长，更应该是文明的不断进步，而文明的进步不仅需要志愿者，更需要依靠在城市生活的我们共同努力。
编辑： 钟莹
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