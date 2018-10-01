汉滨法院成立旅游巡回法庭 为游客快速化解旅游纠纷提供法律保障

汉滨区法院旅游巡回法庭成立。资料图

西部网安康讯 （记者 毛明博）游客因低价旅游而与旅行社发生纠纷怎么办？私自变更线路而造成额外支出由谁承担？发生意时旅行社拒赔该咋办……今天（10月1日），在安康瀛湖、双龙溶洞等热点景区，汉滨区旅游巡回法庭组织人员向游客宣传旅游时应注意事项，现场为游客维权“支招。”

借助国庆7天长假，到访瀛湖景区人宣传面广等情况，汉滨法院旅游巡回法庭提前准备了宣传折页、展板、传单等物品、向过往游客发送，并附上其受理热线以帮助游客维权。

近年来，随着到安康游客日渐增多，旅游纠纷也逐年增加。为维护旅游者和旅游经营者合法权益，保障和促进汉滨区旅游业持续健康发展， 在9月27日世界旅游日，安康市汉滨区法院旅游巡回法庭正式成立。

成立后的汉滨区旅游巡回法庭长期在瀛湖、双龙、流水、香溪洞等重点景区、游客集散中心、汉滨区法院民一庭设立巡回审判联系点，依法审理汉滨区范围内因旅游服务、旅游消费等行为所产生的财产损害、人身损害案件，调处因产品质量、服务质量、旅游服务合同履行产生的民商事案件。

汉滨区委常委、政法委书记罗俊康曾要求，各相关单位要加强配合、形成合力，建立快速高效的旅游矛盾联动化解机制，共同推动旅游业健康发展，为汉滨创建全域旅游示范区提供有力的司法保障。

来瀛湖旅游的游客张晓娜说，汉滨区旅游巡回法庭发放的材料让她了解了不少知识旅游中应该注意的法律知识，“这也为我今后在选择旅行社和减少旅游纠纷时增加了更多知识储备和法律保障”。

编辑： 张娟