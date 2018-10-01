安康至西安增开2趟火车 安康火车站预计国庆假期发送7.8万人

国庆黄金周首日安康火车站客运平稳。

西部网安康讯（记者 毛明博）今天（10月1日）是国庆7天长假的首日，记者从安康火车站了解到，客流去向主要是西安。为应对客流高峰，安康火车站开设7个人工售取票窗口，增开4个实名制验通道，在进站口，电梯口及天桥安排专人引导疏散等多种举措，确保旅客平安有序出行。

安康火车站副站长庄晓艳介绍，今年国庆黄金周期间，安康车站预计发送旅客7.8万人，主要客流去向为西安方向的学生流，探亲流及旅游流。目前，除保障现有车次外，安康火车站还在9月28日10月6日增开安康至乌鲁木齐的k4628，在10月1日，3日，5日，7日加开安康至西安K5474次列车（安康16：00分开，西安19：34到）。

据了解，为确保黄金周期间旅客能及时到、及时走，安康火车站还通过安康火车站的官方微博及时发布列车加开、停运、晚点等情信息。对于老、弱、病、残、孕以及特殊重点旅客，还通过驿路安康服务热线（0915）2222752从购票、到进站、到上车、一站式接力服务，确保特殊重点旅客以及老人、孩子出行的出行安全。

国庆黄金周首日安康火车站客运平稳。

国庆黄金周首日安康火车站客运平稳。

编辑： 张娟