“科技＋海事” 安康瀛湖景区提升游客旅游幸福指数

西部网安康讯 （记者 毛明博）拉载游客的船舶运行在哪个位置，距离安全靠岸还有多久？能否调度就近船舶在相应景区分流游客？因瀛湖景区水域面积大，且以船舶为主要交通工具，这些影响游客到达及影响其旅游幸福指数的事，游客最为关切。

9月30日，随着以4G实时传输为代表的智慧海事、景区航道监控和导引监控等技术的运用，也标志着安康瀛湖景区以“科技＋海事”提升游客旅游幸福指数迈上了一个新台阶；而这对于安康瀛湖景区管理者来说，也意味着可据此智慧数据科学调度100余艘船只，疏导游客，这也能保证游客安全和便捷。

瀛湖智慧景区项目自2016年开始策划，目前已完成2大主系统、25个子系统的建设，涵盖景区管理系统、酒店管理系统、游船调度系统、统一支付系统、航道监控系统等多个系统。目前，瀛湖景区已经实现了全面wifi覆盖，方便游客使用。

瀛湖景区相关负责人介绍，今后，景区将逐步简化瀛湖景区现有的售票、检票流程，实现游客在线购票、在线兑票、刷票入园的自助流程，让游客可以快速入园，极大缩短旅游高峰期游客排队等待时间，使游客在瀛湖有更便捷的出游体验。

编辑： 张娟