临潼区国庆首日接待游客5.76万。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 杨昆）2018年国庆假期首日，临潼区迎来旅游接待开门红，主要旅游景点当日接待游客5.76万人次，同比增长44.51%。旅游门票收入576万元，同比增长12.44%。其中秦陵博物院接待游客3.3万人次，同比增长56.75%；华清宫接待游客1.9万人次；同比增长26.33%。从来临游客的数量、旅游门票收入方面相比同期均取得较大增长。

在凤凰大道停车场前，一位来自成都的游客正看着志愿者发给他的《临潼旅游导览指南册》，一边说道“旅游交通地图、景区情况介绍、公交线路、旅游线路、舞台剧演出、救助电话、石榴柿子特产、色特民宿酒店、铁炉油膜、斜口饸饹…这张旅游指南册信息量太大了，本来还要在网上查旅游攻略借鉴点经验，现在可以放心撒欢了，还有免费的摆渡车送我们去景点，再也不用为停车发愁了，临潼的服务真贴心”。

据了解，临潼区除了向游客发放游导览指南册外，在交通体系保障、服务配套、人性化服务等方面做了大量工作，为游客提供优质的旅游服务和绝佳的游览体验，充分彰显了临潼一直以来践行“国际级景区 五星级服务”的理念。

在交通体系保障方面，临潼区实施远端调控，强制分流、朝夕分流，大货车分别从灞桥、渭南方向进行分流，确保G108东、西双向通往临潼各旅游景点车流畅通。对进入临潼自驾车辆实施引导管制、景区双向免费摆渡，凤凰大道设置统一大型停车点6个，免费发放《停车提示卡》；调用摆渡中巴、大巴车80辆，摆渡车停靠点8个，服务免费摆渡工作的交通组织、车辆管理、引导咨询的安保人员、志愿者千余名。旅游沿线设置道路隔离，实施人车分离，地铁施工路段最大限度开通行车通道，方便游客出行。临潼区提供停车位1.8万个以上，旅游沿线政府机关、企事业单位、学校开放本单位停车场供游客使用，其中新建成并投入使用兵马俑第二停车场对外开放，设置停车位2600个。

在完善旅游服务配套方面，临潼区修建并启用了秦陵博物院绿化公园，供游客休憩，完善了公园标识标牌、导示提醒设施，方便游客的同时可进行人员分流，缓解景区客流压力。实施城区、景区美化亮化，通景大道摆放鲜花绿植，设置景观立体绿塑，道路两侧悬挂国旗，各旅游景区增花添绿，焕然一新，营造浓郁的节日氛围，展现干净、整洁、优美的旅游环境。全区各旅游景区、摆渡点设置临时旅游厕所；旅游景区、宾馆饭店及旅游沿线机关、学校、企事业单位厕所免费对游客开放；兵马俑第二停车场新增2座3A级旅游厕所，秦陵博物院绿化公园新增3座3A级旅游厕所。

在人性化服务方面，临潼区印制4万份《临潼旅游导览指南》，涵盖了“吃、住、行、游、购、娱”及休闲度假等全方位旅游信息，在各旅游景区（点）、游客集散地免费向游客进行发放，方便游客参观游览。节前对“石榴花”志愿者服务队伍进行专业培训，节日期间，将为游客提供摆渡车讲解，并在各景点开展“垃圾换水”“贵妃赠花”“文明引导”等人性化志愿服务。区委、区政府成立假日旅游工作指挥中心，设立华清宫片区、兵马俑片区两个指挥分部，划分缓堵保畅、旅游秩序、旅游安全、反恐维稳、宣传报道、环境卫生、工作纪律七个工作小组，全区37个假日旅游成员单位、安保“红袖章”“迷彩服”、志愿者及景区服务人员7000余人一线值守，保障假日旅游。旅游、工商、物价、食药、质监等职能部门调派执法人员，在各旅游景区设置投诉受理执勤点，投放旅游巡查、投诉受理流动车辆；全区旅游企业、购物商店、旅游餐饮店设置旅游投诉退货、工商、物价监督电话，对重点单位实施定点值守，监管企业经营行业，现场受理游客投诉及各类矛盾纠纷。