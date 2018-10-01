开创线下零售全新业态 宝鸡京东电脑数码专卖店开业

10月1日，宝鸡京东电脑数码专卖店在宝鸡赛特电脑城正式开业。

10月1日，宝鸡京东电脑数码专卖店在宝鸡赛特电脑城正式开业。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）10月1日，宝鸡京东电脑数码专卖店在宝鸡赛特电脑城正式迎来开业，这家由京东多维赋能并且开在传统电脑城边的创新型智慧电脑数码类门店，集京东大数据及技术支撑于一体，开创了线下零售的全新业态。

开业当天，宝鸡京东电脑数码专卖店人来人往，场面火爆，店内不仅推出了购物有礼、满赠有礼等促销活动，现场还设置了抽奖互动环节，在十一佳节之际，为广大消费者献上了一份好礼，在外等候的顾客更是排起了小长队，纷纷表示想要进店体验门店一站式游逛购物的乐趣。

京东电脑数码事业部业务拓展部陕西省经理孙钦滨表示，“就京东电脑数码专卖店的业务模式来说，京东做的其实是一个平台。一方面，这个平台对京东的合作商提供服务，把京东积累的品牌、产品、服务、供应链能力、技术能力、大数据资源等赋能给线下的合作伙伴；另一方面，对下游的消费者提供服务，为消费者带去更‘接地气’更有品质、保障服务更好的电脑数码购物体验；京东是作为平台来提供基础设施，提供相关的服务能力，不断优化现在的线下零售行业”。

据悉，京东将自己的品牌、产品、服务、供应链能力、技术能力客户经营能力以联合运营的形式授予线下零售渠道商在电脑城等指定区域、指定时限的经销权和营业权，由京东电脑数码事业部提供统一的服务标准和管理模式，借助JD数据智能平台、JD smart平台、JD万家平台为门店提供多品类分析、客户画像分析、智能供应链、智能选址、智能选品、门店改造升级等多维度助力，在电脑城打造出全新的京东电脑数码专卖店模式，解决优化传统电脑城不断遭遇的发展瓶颈。

京东电脑数码专卖店还有专属“睡后收入”！消费者只需扫描店内小程序码，即可通过小程序享受线上购物的便捷+线下购物的贴心属地服务，与此同时，店主还能通过小程序上的销售，获取京东相应的返利收益。是买卖双方的双重福利。

宝鸡顾客周女士说：“京东电脑数码专卖店不仅品类丰富，而且有京东的正品保障，还能体验到最新的黑科技，同时门店氛围陈列很休闲整洁，不像电脑城其他店比较拥挤，店员不是跟随式服务也让人很轻松，是别家没有的体验，而且产品出问题还能享受到京东的售后服务，体验很好方便贴心。”

如今，第一家京东电脑数码专卖店已经在宝鸡开业，据了解，十一期间，全国还将有4家京东电脑数码专卖店在郑州、益阳、永州、潮州市区陆续开业。今年双11前夕，京东电脑数码专卖店全国开店数将达数十家，而直至年底，将实现全国百店开业。这种开在传统电脑城里，以用户体验为导向、打通线上线下全渠道的全新模式，不仅为消费者带来了更加多元化的消费选择，也将持续引领行业风向，助推线下零售进一步转型升级。

编辑： 张娟