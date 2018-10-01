太白县再发公告禁止非法穿越“鳌太” 非法穿越将处罚

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）10月1日，记者从太白县旅发委了解到，针对近年部分户外运动探险者擅自组织“鳌太穿越”活动，随意进入陕西太白山国家级自然保护区核心区，严重破坏了秦岭高山区脆弱的生态环境，并引发多起人身伤亡事故状况。太白县10月1日再发公告，禁止单位或个人随意非法穿越“鳌太”，非法穿越将被处罚。
公告称为了加强区内生态保护，减少人为活动对生态环境和自然资源造成的不利影响，根据《中华人民共和国自然保护区条例》《陕西省秦岭生态环境保护条例》等相关法律规定， “鳌太线”穿越经过陕西太白山国家级自然保护区核心区，依据《中华人民共和国自然保护区条例》第二十七条、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》第十三条规定，禁止所有单位或个人随意开展登山和穿越活动。
太白山、鳌山海拔高，山势陡峭险峻，气候变化无常，穿越线路崎岖复杂，极易引发意外事故，太白县相关镇和部门将在“鳌太线”各路口进行巡查和宣传，对非法穿越“鳌太线”的相关人员进行及时劝返。
对违反规定的单位或个人，一经查处，将严格按照《中华人民共和国自然保护区条例》《陕西省旅游条例》等相关法律法规规定予以处罚。对组织者处五百元以上五千元以下罚款；情节严重造成严重后果的，处五千元以上二万元以下罚款；给参与者造成损害的，依法承担民事责任。
对因非法穿越活动造成保护区自然资源、生态环境严重破坏的单位或个人，根据有关法律法规处理，直至追究刑事责任。
对因非法穿越活动造成的人身伤亡等事故，一切责任由组织开展非法穿越活动的单位或个人承担。
监督举报电话太白县旅发委：
0917—4952636、4950000
链接：
网友反映西安一公司欲国庆组织＂鳌太＂穿越 保护区：将拦截劝返
编辑： 张娟
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