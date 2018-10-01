临潼：兵马俑第二停车场启用

兵马俑第二停车场启用。
兵马俑第二停车场启用。
西部网讯（记者 刘望） 10月1日早6时10分，随着来自四川谢先生驾驶车辆的驶入、停放，标志着我区兵马俑第二停车场正式对外启用，停车场往返景区的免费电瓶车开始同步运行。
据悉，兵马俑第二停车场是临潼区委、区政府为完善兵马俑景区周边旅游设施配套、缓解停车难和交通压力，提升旅游服务品质的一项重要民生工程。该项目由城建集团投资建设运营，位于兵马俑北侧，分一期、二期进行分批建设。一期投资约5600万元，占地约150亩，设计停车位2600辆，配有3A级旅游卫生间两座。项目从2018年8月12日破土动工，于9月30日完成既定目标，10月1日顺利启用。
据负责免费电瓶车辆的工作人员邢飞介绍，早上8时随着游客量增多，为缓解游客旅途疲惫，提供更加便捷、贴心的游玩体验，第二停车场免费提供往返景区的电瓶车，游客可自由选择步行或乘坐免费电瓶车往返景区。
编辑： 张娟
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