陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
时间：2018-10-01 14:08:56
来源：西部网-陕西新闻网
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陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
9月29日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位237个，发现问题22个，国家督办8个。
西部网讯 9月29日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位237个，发现问题22个，国家督办8个。
国家督办的8个环境问题，西安市4个、西咸新区2个、宝鸡市1个、铜川市1个；咸阳市、渭南市、韩城市、杨凌示范区无督办问题。
其中工业企业错峰生产与运输1家、占比12.50%；工业企业污染防治2家，占比25.00%；露天焚烧管2家，占比25.00%；扬尘综合治理1家，占比12.50%；散乱污企业综合整治1家，占比12.50%；其它非工业污染类型1家，占比12.50%。
对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。
编辑：
张娟
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三农9月27-29日，以“质量兴果 品牌强果 乡村振兴”为主题的第四届中国果业品牌大会*第二届中国（长沙）优质果品博览会暨全国贫困地区果品产销对接会在长沙举行。09-28
三农金秋时节，陕西杨凌农科城里果味飘香，当地企业与专业合作社的工人抢抓时机对收获的水果进行分拣、打包，准备发往全国各地。09-26
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三农铜川市2018年扶贫产品交易会落下帷幕。作为我省首个扶贫产品交易会，此次交易会成功签约221个项目、引资67.65亿元。09-20
三农来自陕西各贫困县的272名务工人员聚集在西安火车站，乘坐西安开往喀什的K169次“丝路扶贫列车”前往新疆摘棉“淘金”。09-20
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旅游十一长假要来了，懒人一族开始焦麻，不想拖着疲惫的身心去外地看“人海”，又不愿窝在家里睡觉，浪费了这大好时光？09-30
旅游陕西媒体及达人们，在9月27日至29日三天内，游走柞水、镇安两县的牛背梁国家森林公园、柞水溶洞、终南山寨……09-30
旅游2018年9月30日，“‘遇见·丝路之光’西安城墙首届丝绸之路主题摄影展”活动正式拉开帷幕。09-30
旅游近日，位于河北省北部的塞罕坝秋色显现，蓝天白云与色彩丰富的林海交相辉映，构成一幅幅美丽的秋日画卷。09-30
旅游国家发改委今年发布《关于完善国有景区门票价格形成机制 降低重点国有景区门票价格的指导意见》。09-30
旅游国庆节前夕，天津市按照国家统一部署，降低了13个重点国有景区（景点）门票价格，降价范围占全市政府定价景区（景点）的近50%。09-30
旅游9月30日24时，新一轮成品油调价窗口将与国庆长假同步开启。多家机构预测油价将大幅上调，实现“三连涨”。09-30
旅游昨天，生态环境部新闻发言人刘友宾在例行新闻发布会上表示，今冬大气污染扩散条件较去年冬季偏差。09-30
旅游国家发展改革委29日称，截至9月28日，各地已出台实施或发文向社会公布了981个景区免费开放或门票降价措施。09-30
旅游9月29日上午10时，伴随着九声钟鸣，2018年中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动在陕西省合阳县莘国水城伊尹广场拉开帷幕。09-29
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旅游9月25日——10月07日，太平国家森林公园推出“秋染中国·赏西安——我与国旗合个影”活动。09-29
美食在一日三餐中的饮食当中，不妨多利用当季食材，为自己烹制几款调养身体、以适应季节变化的美食。09-30
美食秋天由热转寒，阳消阴长，脂肪很容易就会在体内堆积，所以我们要吃一些适宜秋季的食材。这类型的食材既能帮助我们燃烧堆积的脂肪。09-30
美食国人食蟹历史久远，史书上的食蟹记载可以追溯到东汉时期，螃蟹的吃法也是多种多样。每年秋风起，一直到11月底，螃蟹们开始肥美起来，是食用的黄金季节。09-30
美食好的柚子外形应该是上尖下宽，即柚颈较短，果体底部则宽大平整，像一个不倒翁或水滴状的最好。09-30
美食风轻云淡，瓜果丰收，很美好的季节，但也是很烦人的季节，有寒有燥，又冷又热。人稍一不注意，受凉上火一起来，让我们防不胜防。09-30
美食秋冬什么最重要？进补！秋冬其实是补身的最好时候。这个时候的自己好像怎么补都不过分。09-30
美食白萝卜素有“民间人参”的美称，不仅可以治疗消化道等疾病，还有美容养颜的功能。快来学习制作一道萝卜美味吧！09-29
美食秋冬季节要说最补身体的是什么，那肯定是汤类！都说饭后一口汤，肠胃不受伤。自古以来汤类对我们身体都是很有益处的。09-29
美食一个晚上的时间，似乎城市忽然由夏天变成深秋，凉风习习。街上，板栗开始飘香，每次经过总忍不住一步三回头。09-29
美食一些有效的治疗咳嗽方法，而现在很多人会利用雪梨和川贝一起煮了喝治疗咳嗽，那么你了解过他的方法和步骤是怎么样的吗？09-29
美食关节炎泛指发生在人体关节及其周围组织的炎性疾病，可分为数十种。硒：研究报告指出，补充病人缺乏的硒，可改善退化性关节炎的症状。09-29
美食女性体质本属阴，夏季来经期的女性如果这时候经常吃寒凉食物会加剧阳气的泄漏，导致寒邪内生，侵害子宫。2、减肥药。09-29
健康轻型单个溃疡一般在1-2周内即可自行愈合，但是当口腔溃疡超过一个月还没好的情况下，就要到医院寻找专业建议与治疗。09-30
健康专家提醒，感冒药一定要按药品说明书或医嘱使用，多种混吃更是风险大。按说明书或医嘱用药，不仅可避免药物不良反应，还可最大限度发挥药物功效。09-30
健康很多人在发生皮炎以后皮肤上会出现非常明显的瘙痒症状，大部分人会使劲抓挠导致苔藓变厚，如果抓破还会造成感染的情况出现。09-30
健康香菜富含维C、维E、维生素B族、钾、钙、铁和胡萝卜素等营养物质，还含有大量挥发性油和挥发性香味成分，是常见的香味浓郁又独特的调味香料。09-30
健康白内障是我们国家也是全球中影响视力致盲的第一位原因，它占所有的盲人的46%以上，将近一半的数目。09-29
健康没有不舒服就不吃药，血压一升高就要立即降低等做法都是不恰当的，高血压患者在日常生活和疾病治疗时，一定要注意不要出现这些问题。09-29
健康“三叶”与“三果”相配，清热生津、清肺润燥、化痰止咳效优。适合初秋燥热时一般人群饮用。09-29
健康感冒不是大病，但一旦染上，就会影响工作和生活，还可能导致其他疾病的发生。在人体受凉、抵抗力下降的情况下，容易“中招”。09-29
健康儿童早期的体重增加情况与口腔细菌的组成有关，这表明儿童微生物群可以作为预测儿童肥胖的早期指标。09-28
健康普通人群要注意定期体检，一旦发现血压偏高，需立刻就诊咨询医生。如果发现夜起上厕所次数增多，也要警惕高血压问题。09-28
健康痤疮是种常见病，但也不能掉以轻心。如果治疗不及时，可能会留下瘢痕，严重影响容貌和心理健康。09-28
健康作为人的第二心脏，双脚上存在着与各脏腑器官相对应的反射区，泡脚可以刺激脚部的穴位和反射区，促进人体血液循环，达到防病治病的保健效果。09-28
教育在四川美术学院的校园里，已是天命之年的吕跃，一边当着夜班保安，一边在巴掌大的废纸上一笔一划地追寻着自己的“艺术梦”。09-30
教育在瓦洛村阿依园的门口，辅导员吉克小英和保育员冉拉阿枝早已等着我们，身旁还有一群笑容天真的彝族孩子。09-30
教育国庆节到来之际，河北秦皇岛市海港区各学校组织形式多样的主题班会。同学们通过共唱国歌、担任升旗手等方式，表达爱国之情。09-30
教育近日，在福建师范大学协和学院2018级新生军训场上，128位军训新生以“闪闪红星”“牢记八一”“嘹亮军歌”等为题材拍摄出的一组航拍造型。09-30
教育十八大以来，我国教育评价制度日趋改进，但受一些深层次因素的影响，教育评价制度依然存在一些待破解的难题。09-29
教育转变政府管理职能、加强对学校的监督指导、办人民满意的教育，自2013年以来，国务院教育督导委员会办公室在全国范围内逐步建立起中小学校责任督学挂牌督导制度。09-29
教育9月24日～27日，是应届本科毕业生的提前预报名时间。2019年浙江省共有26个招生单位招收硕士研究生，其中普通高校22所，科研院（所）3所，党校1所。09-29
教育天津市北辰区第二模范小学的学生在演唱京剧。当日，天津市北辰区“戏曲进校园”活动在北辰区第二模范小学举行首场演出。09-29
教育多年来，南京科技职业学院依托在国际交流合作与教育输出领域的经验，为“走出去”的中国企业量身打造“中国方案”。09-27
教育这180度的翻转很说明问题，当网络依赖的门槛越来越低龄化，在这其中，家长和学校能做些什么？张海波向记者讲述了他的故事。09-27
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车宾利致力于将旗下车型电动化，到2025年，每款车型都将推出电动化版本，包括与保时捷Mission E 共享J1平台的电动车型。10-01
汽车2010年，沃尔沃在中国市场的经销商和供应商分别只有83家和不足100家；到2017年，沃尔沃的中国经销商和供应商分别达到226家和556家。10-01
汽车丰田汽车公司（以下简称“丰田”）在N3展馆展出了电动化的卡罗拉双擎E 及雷凌双擎E 车型，以及SUV新车——C-HR和奕泽IZOA。09-30
汽车该协议要求沃尔沃于明年在加州南海岸空气盆地地区(South Coast Air Basin)部署8台纯电动示范卡车和15辆试商用和商用车辆。09-30
汽车捷豹路虎(中国)投资有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的蓄电池充电器控制模块，以消除安全隐患。09-30
汽车这家豪华跑车制造商18号在其意大利著名的马拉内罗工厂揭开了法拉利Monza SP1和SP2的面纱。09-29
汽车e-tron纯电动SUV将拉开奥迪电动化的序幕，，紧接着奥迪将于2019年推出特斯拉Model X的竞争车型，这两款车型均采用大众汽车集团MLB Evo平台的全新版本。09-29
汽车“这些数字意味着我们有望实现今年14万辆的电动汽车交付目标”，负责BMW品牌销售和营销的宝马董事会成员诺达（Pieter Nota）表示。09-29
汽车就在前不久，由于特朗普对中国制造的汽车加征关税，福特宣布取消向美国出口在华生产的新款跨界车计划。09-29
汽车广汽乘用车有限公司是广州汽车集团的子公司，与丰田、本田、三菱、以及菲亚特克莱斯勒组建了合资企业。09-28
汽车福特此前曾两次尝试在其最大的欧洲市场英国进行在线销售，一次是在1999年，另一次是在2010年，但时机都不对。09-28
汽车其气动设计外形看起来有点像钢铁侠的头盔，有一个探测器形状的挡风玻璃，空气入口被纤细的LED灯包围。09-27