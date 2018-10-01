陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 9月29日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位237个，发现问题22个，国家督办8个。

国家督办的8个环境问题，西安市4个、西咸新区2个、宝鸡市1个、铜川市1个；咸阳市、渭南市、韩城市、杨凌示范区无督办问题。

其中工业企业错峰生产与运输1家、占比12.50%；工业企业污染防治2家，占比25.00%；露天焚烧管2家，占比25.00%；扬尘综合治理1家，占比12.50%；散乱污企业综合整治1家，占比12.50%；其它非工业污染类型1家，占比12.50%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 张娟