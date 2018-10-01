百部影片等你来评 “西安大学生最喜爱的影片、影人评选活动”今日启动

2018年10月1日至10月13日期间，西安市将举办“第五届丝绸之路国际电影节西安大学生最喜爱的影片、影人评选活动”。
西部网讯（记者 朱童戈）第五届丝绸之路国际电影节即将在西安隆重举行。记者从西安市文广新局了解到，为了扩大本届电影节在西安大学生中的影响，让更多的高校学生通过参与电影节活动，提高文化品位和修养，在2018年10月1日至10月13日期间，西安市将举办“第五届丝绸之路国际电影节西安大学生最喜爱的影片、影人评选活动”，让在影院、高校及网络上观影的西安大学生通过投票系统，评选出西安大学生最喜爱的国内、外影片、男女演员和导演。评选结果将于10月13日在电影节官方网络平台和各大媒体发布。
评选活动期间，西安市将在影院、高校共展映国内、外优秀影片147部。评选活动将组织大学生通过以下四种方式进行观看：影片线上自由观影，为在校大学生提供腾讯、爱奇艺、优酷等线上观影平台会员账号，可通过网络线上选择电影节影片自由观影，观看后进行投票评选，总计90部；影片线下集中观影，组织大学生代表通过影院进行无网络版权的影片观影，共安排观影52场；集体主题观影将组织大学生参加闭幕影片及主宾国影片等5场主题电影展映活动；高校公益放映则开展公益电影进高校活动，共放映60场影片。
“第五届丝绸之路国际电影节西安大学生最喜爱的影片、影人评选活动”由西安市人民政府主办，西安市文化广电新闻出版局、共青团西安市委、曲江新区管委会承办。评选活动将围绕第五届丝绸之路国际电影节“新时代、新丝路、新视界”主题，倡导大学生热爱生活、关注生活、关注电影，营造第五届丝绸之路国际电影节浓厚的大学生观影、评影氛围。
编辑： 张娟
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