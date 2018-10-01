西安市新城广场举行升旗仪式，上千群众现场观看。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 邹毅）今天（10月1日）是国庆节，早上6点30分，伴随着雄壮的国歌声，五星红旗在西安市新城广场冉冉升起。从各地赶来的上千名群众齐唱国歌、观看升旗仪式，以这种特有的方式庆祝中华人民共和国成立69周年。

早上6点27分，武警陕西总队执勤支队执勤五中队的战士们迈着整齐的步伐，护送国旗，步入新城广场。

此刻，一大早赶来观看升国旗仪式的群众，已经站满了整个广场，共同见证这一庄严时刻。6点30分，伴随着雄壮的国歌声，五星红旗冉冉升起。现场庄严肃穆，人们向国旗行注目礼、少先队员敬队礼。

升旗仪式结束后，西安市民任先生心情无比激动，他说自己早上4点就定好闹钟起床，赶来新城广场，生怕错过了这激动人心的时刻。

任先生：“我作为一位在部队当了21年的老兵，我感到非常的光荣、非常的自豪，因为我们祖国蒸蒸日上，大家生活都非常幸福美满，我希望我们的祖国越来越强大，所以我高声喊一声，祖国万岁，祝福我们伟大的祖国繁荣昌盛，生日快乐！”

前来观看升旗仪式的人群中，有不少家长是带着孩子一起来观看升国旗的。

家长：“没有想到会有这么多的家长带着孩子来，而且都是自发来的，内心非常激动，对孩子来讲的话，我觉得一次爱国主义教育。”

学生1：“我早上四点起来的，就是激动，学校里的升国旗时，就我们学生，这里的升国旗除了我们，还有很多大人，我感觉祖国好伟大。”

学生2：“当我看到我们鲜艳的五星红旗升起在新城广场的时候，我的使命感油然而生，我们在以后，应该为我们祖国的建设做出我们自己的贡献。”

今年是改革开放四十周年，望着高高飘扬的五星红旗，看着周围日新月异的变化，人们由衷地为祖国母亲的繁荣昌盛感到自豪，并为祖国献上生日祝福。

市民：“希望我们国家越来越富强，越来越昌盛，我们的祖国屹立于世界之林。”

市民：“2005年开始，我每年都会在这里看升国旗，每年来看感觉都不一样。我也祝祖国繁荣昌盛，以后我也会带着我的小孩过来，带着他一块去看，让他感觉我们祖国的繁荣昌盛和变化。”

市民：“经过几十年的奋斗，我们的日子过得越来越好，国家也越来越强大，也祝愿国家国富民强。”