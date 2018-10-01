一场演唱会5名逃犯落网 “逃犯克星”张学友咸阳再立功

在9月30日举行的“学友·经典世界巡回演唱会咸阳站”活动进行过程中，咸阳警方在场外抓获逃犯5名。图片来源于@咸阳公安
西部网讯（记者 朱童戈） 记者从咸阳公安部门了解到，在9月30日举行的“学友·经典世界巡回演唱会咸阳站”活动进行过程中，咸阳警方在场外抓获逃犯5名、其他违法人员13名。
此前，9月28日，根据石家庄警方发布的消息，在张学友世界巡回演唱会石家庄站石家庄警方抓获了涉嫌故意毁坏财物案的齐某某、涉嫌贩毒的宋某某和申某某等3名网逃人员。因此，张学友被网友称为“逃犯克星”。
9月28日，石家庄警方在微博里写道，张学友演唱会下一站在咸阳，＠咸阳公安，你们准备好了吗？当日，咸阳警方便回应了石家庄同行的微博喊话，表示，警察蜀黍已经准备好了，等待“逃犯克星”送上特殊的“礼物”。
记者在咸阳公安和石家庄公安网络发言人微博的留言中看到，网友们为警方点赞的同时也很期待“歌神”的下一站演唱会。
咸阳网安巡查执法留言说：“‘逃犯克星’张学友咸阳奥体中心再立新功！”
截止目前，咸阳公安共抓获逃犯5名，其他违法人员13名。接力棒交给下一站＠昆明警方 准备好了吗？
在9月30日举行的“学友·经典世界巡回演唱会咸阳站”活动进行过程中，咸阳警方在场外抓获逃犯5名。图片来源于@咸阳公安
在9月30日举行的“学友·经典世界巡回演唱会咸阳站”活动进行过程中，咸阳警方在场外抓获逃犯5名。图片来源于@咸阳公安
在9月30日举行的“学友·经典世界巡回演唱会咸阳站”活动进行过程中，咸阳警方在场外抓获逃犯5名。图片来源于@咸阳公安
编辑： 张娟
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