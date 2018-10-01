列车内饰。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）西安地铁移动“有声图书馆”专列今天（10月1日）上午发车，这是继“丝绸之路文明号”、“唐风诗韵”专列后，西安地铁围绕城市特色打造的又一文化主题列车。

早上9点，在西安北客站，一列开往韦曲南站的地铁列车缓缓出发，车厢内弥漫着淡淡的书香，在每节车厢的墙壁、地面、天花板上都用木纹颜色描绘着各种与读书主题有关的内容，在车门处，有书架和书籍；车厢连接处，还有扫码读书展示区，供乘客扫码收听图书。

乘客：“我觉得这个还挺有意思的，这个一扫码里面的内容还挺多，包括历史、文学，坐车的时候这段时间还可以了解了解这些知识，这个还比较不错。”

按照西安市政府与喜马拉雅战略合作部署，西安地铁将在二号线打造“声音之都、书香地铁”全民阅读公益示范线，目前已推出3列“移动有声图书馆”专列，乘客扫码即可免费收听相关声音内容；移动“有声图书馆”专列包装内容围绕历史、国学、诗歌美文、音乐故事、有声小说、儿童故事、健康养生等主题，同时还囊括了西安本地资讯、美食、旅游等信息，让本地乘客能及时了解身边事，让外地游客能更加了解西安。

西安地铁公司政研宣传部工作人员陈洪超：“下一步，我们还将在二号线的北客站、行政中心、钟楼、小寨和会展中心等五座主题车站，还有打造‘有声图书馆’主题车站，这些项目计划节后陆续落地亮相。”