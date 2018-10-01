陕西表彰国企工匠与创新标兵 电子信息集团5人获奖

陕西电子信息集团3人获得“国企工匠”荣誉称号。

西部网讯（记者 李卓然）日前，陕西省国资委在西安举行“忠诚敬业、改革创新、爱国奋斗”迎国庆表彰文艺晚会，表彰陕西省国资委优秀企业家、科技创新标兵和国企工匠。陕西电子信息集团5人获奖，其中3人获“国企工匠”荣誉称号，2人获“科技创新标兵”荣誉称号。

本次获得陕西省国资委“国企工匠”荣誉称号的3人分别是来自长岭电气彭永利、烽火通信柴沿东和群力电工霍威。他们立足岗位，刻苦钻研、精益求精，解决了工作中的多项技术难题。

而获得“科技创新标兵”荣誉称号的肖中高与凤宏晓则干一行、爱一行、钻一行，专注自身业务勇于创新，不断提升公司发展水平。

据了解，陕西电子信息集团成立于2007年1月18日，是陕西省委省政府根据“大集团引领、大项目支撑、集群化推进、园区化承载”工业发展战略组建的大型企业集团。在长期发展中，形成了以军工产业为根本、以战略性新兴产业为主导、以传统产业为支撑“三位一体”的产业格局。2016年，电子集团实现营业收入154.79亿元，同比增长8.66%；实现利润2.54亿元，同比增长16.46%。到“十三五”末，电子集团将努力实现营业收入350亿元、利润总额10亿元、经济增加值2亿元。

附获奖者简历：

“国企工匠”

彭永利，陕西长岭电气有限责任公司机加中心102车间装配钳工，高级技师，38年来扎根一线干钳工，勤学苦练、刻苦钻研、一丝不苟、精益求精，在工作中解决了公司装配过程中多项技术难题，特别是在某军工重点型号产品的科研攻关中发挥了技术带头人的重要作用。先后组织和参与了50多项技术革新和课题攻关，60多项改善提案，为国家重点型号产品、重大国防装备项目攻克技术难题30多项，创值1300多万元。参与完成的多个型号产品的科研攻关填补了公司制造技术的空白，并获得国家和升级多项荣誉。同时，彭永利作为技术带头人，以身作则，言传身教，带徒20多人，均取得高级工和技师证书，成为岗位能手，2017年荣获陕西省“带徒名师”称号。

柴沿东，陕西烽火通信集团有限公司铣工，高级技师，精通车、铣、刨、磨、钳等加工技术，擅长钛合金、不锈钢、铜等难加工材料及非金属材料的铣削加工。对于薄壁零件及异形零件采用特殊夹持方法防止零件变形，使加工过程简便、合理。多次代表公司参加各类技能比武，先后获得“陕西省铣工技术状元”、“陕西省杰出能工巧匠”、“陕西省铣工技术能手”等多项荣誉。2014年12月被陕西省政府授予“陕西省首席技师”称号并于2015年被陕西烽火电子股份有限公司聘为“烽火首席技师”。

霍威，陕西群力电工有限责任公司工模具公司模具钳工，陕西省首席技师，“霍威省级技能大师工作室”领办人，高级技师，陕西省模具工业协会常务理事、专家组专家、技术工人能手组能手兼组长。2016年—2017年军品罩壳级进模的制造成功，每年可降本增效60余万元，自己设计制造的杠杆式底座顶出夹具，防止了关键零件的损伤，提高了工作效率和质量。二十年来立足岗位、苦练技能、勤奋工作，先后在全国和陕西省职工技能大赛中获奖，两次获得陕西省技术状元、陕西省杰出能工巧匠、陕西电子信息集团标兵、电子信息集团先进个人、公司十佳技术能手和最美工匠等称号。他参与公司技术革新、小改小革活动二十余项，为企业增收节支近百万元。并在2012年带领钳工组夺得陕西省重点工程建设劳动竞赛“工人先锋号”。

“科技创新标兵”

凤宏晓，陕西黄河集团设计研究所副所长，博士，正高级工程师，国家防空雷达预研研究项目评议专家库专家。获得国家教育部自然科学二等奖，陕西省青年科技新星，西省“特支计划”青年拔尖人等奖项和荣誉。先后承担了“十二五”863重大预研项目一项，该项研究成果大幅度推动了我国某型雷达整机技术的发展；参与国家重点某型号雷达研制；承担并主持完成了“十三五”预研项目一项；正在承担并主持“十三五”国家重大预研项目一项。

肖中高，陕西长岭电气有限责任公司项目总设计师，毕业后一直在研发一线工作，从事家用电子产品和纺织电子仪器的研发工作。先后获得了3项省部级科技成果、5项厅局级科技成果、多项公司级的产品和课题研究成果，取得了1项国家发明专利、5项国家实用新型专利。主持研发的XJ128快速棉纤维性能测试仪列入国家科技计划重点项目。该产品技术水平达到了国际先进，填补了国内空白，为纺织企业优化纺织工艺流程、智能化纺纱提供了优质产品，为国家修订新的棉花标准奠定了坚实的基础，为我国纺织行业技术进步和转型升级做出重要贡献。

编辑： 王瑜