网友反映西安一公司欲国庆组织"鳌太"穿越 保护区:将拦截劝返

西部网讯 （记者 鲁鹏飞） 近日，有网友在西部网民生热线反映，西安一家户外旅行公司欲国庆组织“太白大北南”“太白小北南”徒步穿越活动，根据规定，鳌太线路禁止穿越，希望有关部门管理。9月30日下午，陕西太白山国家级自然保护区管理局回应，太白大北南穿越线路是禁止穿越的，他们将积极组织人员开展拦截劝返。

"前几天看到‘鳌太穿越’有驴友死亡的新闻，恰巧看到西安冰岩探旅公号上发布的鳌太穿越行程，他们国庆期间准备穿越，根据相关规定，鳌太线禁止穿越。希望政府能够保护秦岭生态，解决此事，维护大家生命安全，为自己负责，也为旅游安全负责。”近日，有网友在西部网民生热线反映西安一家户外旅行公司欲国庆组织人员到太白山徒步穿越，希望有关部门加强管理。

记者随后查看该微信公众号发现，该微信公众号确实于8月28日发布了“太白大北南”“太白小北南”穿越的信息，其中详细介绍了两条穿越线路的行程、时间、线路特点、活动费用等信息，两条线路都提到国庆期间穿越，“太白小北南”穿越行程里还提到了中秋节穿越的行程。

据了解，近年来，部分户外运动探险者在网站论坛公然发帖，擅自组织“鳌太穿越”等违法活动，随意进入保护区核心区，严重破坏了秦岭高山区脆弱的生态环境，造成不良社会影响。 为了加强区内生态保护，减少人为活动对生态环境和自然资源造成的不利影响，陕西太白山国家级自然保护区管理局已多次发布禁止“鳌太穿越公告”，“鳌太线”、“龙洞沟、将军石至太白山线”是陕西太白山国家级自然保护区核心区, 禁止一切单位或个人随意进入开展非法穿越活动。陕西太白山国家级自然保护区管理局、 陕西省森林公安局第二分局, 将对涉及保护区非法穿越活动进行严厉查处。

针对此事，9月30日下午，陕西太白山国家级自然保护区管理局回应，整治“鳌太穿越”是管理局今年保护工作的重点。为了加强国庆期间对入区人员的管理，9月29日管理局已做出全面安排，由旅游科，保护科组织人员进驻塘口等地，协调组织四个保护站开展拦截劝返。对于该户外旅行公司组织的两条穿越线路，其中太白小南北穿越线路:下板寺一拔仙台一厚珍子，属于太白山保护区生态旅游小区范围，允许游览。

大南北穿越：羊皮沟一拔仙台一猪娃沟一线是禁止穿越的，陕西太白山国家级自然保护区管理局已将此事通知基层保护站，由旅游科、保护科统一协调指挥，统筹安排力量，积极开展拦截劝返。

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编辑： 王瑜