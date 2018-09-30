18岁小伙与家人闹矛盾跳河轻生，宝鸡消防救援。

18岁小伙与家人闹矛盾跳河轻生，宝鸡消防救援。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月29日下午，宝鸡一名18岁小伙与家人闹矛盾跳河轻生，幸被路过群众发现并报警，宝鸡消防广元路中队接警后，迅速赶赴现场将该小伙救上岸。

据了解，9月29日17时46分，宝鸡消防广元路中队接119指挥中心转警称：彩虹桥下有人跳河，中队立即出动2车14人赶赴现场救援。

消防官兵17时52分到达救援现场，经查看发现河中间有一男子，该男子蹲在河中浑身已被水打湿，不时将头部扎进渭河水中，由于该男子在渭河中间，此时水流湍急随时面临被水冲走的危险，消防官兵随即下到河中对跳河男子实施救援。

消防救援人员淌着河水给该男子系上安全绳，并给其穿上救生衣，由于渭河水势较大加上男子在河水中时间较长，无法自己行走，几名救援人员连背带托合力将其救上岸。

经询问得知，该男子是宝鸡市硖石镇人，年龄18岁，由于与家人不和，发生跳河情况，男子随后被送往医院检查治疗。

编辑： 王瑜