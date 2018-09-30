好消息！10月西安市人社部门将举办23场招聘活动

西部网讯（记者 李媛） 10月份，西安市人社局将举办23场招聘活动，为各类劳动者和用人单位搭建交流平台，有找工作的朋友们注意啦！

西安市人才服务中心举办7场

10日（周三） 综合类供需招聘会

13、14日（周六、日） “人才直通车”专场招聘会

17日（周三） 高校毕业生未就业专场招聘会

20、21日（周六、日）行政、文职、财务类专场招聘会

24日（周三） 综合类供需招聘会

27、28日（周六、日）电子、运营、IT、制造类专场招聘会

31日（周三） 高校毕业生就业见习供需见面会

地址：西安市南二环西段123号富秦大厦（含光路与南二环交界向西200米路北，老三届对面）。

乘车路线：乘K631、411、216、308、608、游7、32、218、258、二环环线（人才市场站）下车即到。

注：人才中心招聘活动均于9:00—13:00进行。

西安市职业介绍服务中心举办14场

（一）建工路人力资源市场招聘会11场

9日（周二） 民营企业招聘洽谈会

10日（周三） 人力资源综合招聘会

11日（周四） 中小企业综合招聘会

16日（周二） 未就业毕业生供需洽谈会

17日（周三） 人力资源综合招聘会

18日（周四） 急聘岗位供需洽谈会

23日（周二） 中小企业综合招聘会

24日（周三） 人力资源综合招聘会

25日（周四） 技能型人才供需洽谈会

30日（周二） 未就业毕业生供需洽谈会

31日（周三） 人力资源综合招聘会

地址：建工路28A号市人力资源和社会保障大厦一层

乘车路线：乘37、208、227、228、242、308、351、526、700、702路至东新城市花园站下车，什字向东100米路南即到。

（二）大麦市街人力资源市场招聘会3场

12日（周五） 人力资源综合招聘会

19日（周五） “西部家政”专场招聘会

26日（周五） 人力资源综合招聘会

乘车路线：乘7、43、15、45、201、215、302、407、611、612、23、205、206、222、221、300、K630至桥梓口站下车，什字向北200米即到。

注：职介中心招聘活动均于9:00—12:00进行。

上述招聘活动，求职者均免费入场求职，不要钱！！

招聘单位有意向通过西安市人社部门相关平台招聘员工的，可分别联系西安市人社局人才中心（85237872、87650695）或职介中心（82284260、82284261）。

与此同时，西安市人社局将持续开展“西”纳英才 “安”心乐业—西安市2018年“百万大学生留西安就业创业”巡回招聘活动，将分别于10月18日在西安文理学院；10月26日在西安培华学院；11月10日在西安理工大学（金花校区）。

编辑： 王瑜