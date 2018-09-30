秦知道丨十一假期“人少又便宜”的地方，除了单位还可以去哪？

今天，你可能被一篇10W+的文章刷屏了，就是这一篇：

其实，作为陕西人，除了单位，还是有不少可以愉快度过十一长假的方式，我们一样可以走一走民坊，观一观山水，逛一逛古镇，尽享一下乐游陕西的无尽乐趣。

乐游一族： “金秋陕西游”不要错过这些景区

当大家来陕西旅游，是不是第一个想到的便是兵马俑、华清池等大众景点，今天给大家推荐的并不是这些传统旅游景点，而是一些小众点儿的景点，适合深度游。

西安古观音禅寺千年银杏树秋意浓。

去年秋天，位于西安市长安区东大街罗汉洞村的古观音寺席卷了全国的朋友圈子。寺庙里有一棵有1400多年历史的银杏树。据说这棵银杏树是唐太宗李世民种植的。如果你以前错过了，今年可别错过，去之前，还可通过“古观音禅寺”官方微信号了解实时客流，做好出行准备。

黄柏源---陕西最美赏秋地之一。

黄柏源风景区位于陕西省宝鸡市太白县，总面积896平方公里， 境内崇山拱持，层峦迭嶂，既有北国风光，又有江南秀色，汇南北风情于一域。苍松翠柏，四季常青；碧流穿峡，山秀水清；空气清新，植被丰富，被誉为“秦岭里的香格里拉”。

汉中黎坪红尘峡。

汉中黎坪国家森林公园位于汉中盆地西南部，大巴山腹地，南郑县元坝镇境内。平均海拔1500米，森林覆盖率达88.2%。这里的金秋，霜叶似火，野果飘香，层林尽染，美不胜收。

每年十月，黎坪的秋色日渐增浓，山谷林间变换着五彩的颜色。满山的枫红桦黄，一地的绚丽缤纷，水越发多彩，天越发湛蓝，美丽迷人，五彩斑斓。在和煦的阳光、凉爽的秋风、层林尽染的红叶笼罩下，一切美不胜收。来黎坪“品落叶知秋之韵，赏黄叶飞舞之淡泊，聆落雁低吟浅唱，品秋虫轻轻呢喃”，确能让人烦躁的心得以洗礼。

黄河最美的地方，渭南合阳洽川湿地。

《诗经》开篇第一首《关雎》：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”据考证，这首诗的故事就发生在洽川之地，如今的渭南市洽川，位于陕西合阳县城东20公里的黄河之滨，她既是黄河流域最大的河滨温泉湖泊型湿地风景区，也是陕西省重点推出的十大最美的旅游景区，总面积达176平方公里。

这里自然风景优美如画，历史文化积淀厚重，自然与人文交相辉映，是陕西东线旅游的明珠，黄河中游的一处奇观。

勉县的诸葛古镇。

如果喜欢三国文化的人，诸葛古镇也值得一去。诸葛古镇在汉中勉县西2公里处川陕公路之南，景区由武侯祠、马超墓祠、诸葛古镇、《出师表》实景演出、汉江亲水休闲区、陕旅青舍精品客栈、诸葛水城水上乐园及汉江漂流八大板块组成。具有浓厚的三国文化。

游古镇、赏美景，还有大型实景演艺《出师表》。

值得注意的是，古镇以诸葛亮的八卦阵为布局理念，以诸葛亮的生平为线索，通过7种建筑风格、20余组雕塑景观、三大博物馆、一场大型实景演出，全景展现了诸葛亮忠贯云霄的一生。

喜宅一族：难得浮生七日闲，心情半佛半神仙

当然，相较于好动的出游族，相比之下，还有很多人七天长假中不想出去看人山人海，而选择宅在家里度过。

根据数据显示，在今年十一长假前，陕西喜宅一族购买最多的前三品类依次是游戏设备、休闲食品、图书教辅。可见陕西的喜宅一族在假期休闲娱乐中享受生活的同时也懂充实自己，他们不喜人山人海，只想在趁着来之不易的假期放松压力，通过种种休闲方式来犒劳自己。

当然，宅并不一定要在家里，其实去听听歌剧，看看话剧，欣赏一下演奏会，都是很好的选择。

法语音乐剧版音乐会《悲惨世界》。

今年十一期间，陕西大剧院准备了法语音乐剧版音乐会《悲惨世界》、恒哈图乐队2018年中国巡演、西安交响乐团宫崎骏久石让交响视听音乐会，斯蒂芬.霍夫与西安交响乐团演绎德沃夏克与理查施特劳斯等诸多剧目。

如果觉得看剧太累，想开心一笑，陕西本地相声团体——青曲社，十一期间为大家带来“苗阜王声 青曲社相声大会国庆专场”，届时将一览苗阜、王声和青年演员的表演，在捧腹大笑的同时欣赏到陕西相声的集体风采。

如果你不仅想感受西安古老文化的磅礴底蕴，也想感受下西安当代艺术的蓬勃发展，那么去看看艺术展，也是不错的选择。

德莱顿·古德温：出-土。

OCAT西安馆将于国庆节期间（10月1日至7日）正常开放。OCAT西安馆邀请英国艺术家德莱顿·古德温（Dryden Goodwin）为今年“西安肖像”展览项目进行创作。假期期间将放映德莱顿·古德温的电影长片《无见：看见的方式》。

逛书店，读书，让心灵在路上。

自从新华书店以全新面貌——“ 曲江书城 ”与大家见面后，逐渐成为西安文化行业的新地标，这里数目齐全，120000种图书让人目不暇接，近600000册的藏书量满足读者的全方位阅读需求，更有3万种以上外文原版图书。大家在放假之余也可以通过阅读充实自己。

曲江书城内的花艺设计美学馆。

曲江书城不仅图书种类十分齐全，还不定期举办各类艺术课堂与文化讲座，同时还可以看到一些独立设计的概念店，咖啡店与花园植物店。让大家在读书之余也有更多休闲的选择。

游在陕西，这些“套路”要谨防

每年十一长假，媒体上都会曝光一些旅游中遇到的不愉快事件，特别是在一些旅客较多的城市或景点，一些”套路“和”陷阱“让人防不胜防，不少游客在不明真相的情况下，往往被骗，非常影响游玩的心情。

其实在西部网的民生热线的网友投诉中，我们发现，这些套路“和”陷阱“往往集中在 “假旅社”、“假导游”、“假景点”这三个方面。

今年6月，东北来西安旅游的郭先生下了高铁，一名自称是旅行社业务员的女士答应送郭先生一家去酒店，谁知在途中要求郭先生与该旅行社签订旅游合同，不签反遭谩骂。

小编提醒：出行首先要仔细检查旅行社资质，正规的旅行社应具备工商部门颁发的营业执照和旅游管理部门颁发的业务经营许可证以及证照的有效期，合规旅行社的“一证一照”缺一不可。

假导游经常出现在：景区上下高速的地方、出游毕竟之地、目的地景区门口，或者在景区售票处，穿着正式，容易让游客误以为是景区工作人员或者好心的司机。他们举牌招收把你拦下，主动询问你去的目的地，心甘情愿带领你去充当好人，游客一旦轻信，他们便开始了“骗钱”模式，这其中还不发各种“托”相互配合。

今年8月，游客李女士向西部网民生热线反映，称自己在去华清池路上被一个自称导游的人领去一个特产超市，被骗买了2100元的鱼胶粉。

小编提醒：出来旅游不要“贪图便宜”，“一分货一分钱”，购物的时候如果不想买的话，那就只看不摸，以免被碰瓷。若在旅游景点发生纠纷，消费者可直接向当地旅游质量监督管理部门投诉。如果已旅行归来，消费者保留好证据，可到旅行社所在地的旅游质量质监所投诉，依法维护自己的权益。

去年被很多网友曝光的山寨兵马俑博物馆。

一些黑导或者持假证的野导，利用外地人对兵马俑路线不熟悉来误导游客，其目的是将游客误导到正规景点以外的景点，来赚取门票和到玉器店购买的回扣。不过目前这些山寨景点已经被陕西省旅游部门所取缔。

小编提醒：正规的景区都是有管控的，景区的票价都是明码标价，而且文物和景点的日常维护、景区的日常运作等都是一笔不菲的数目，所以能支付给导游和司机的费用也肯定是有规定的。而那些山寨景点，都是私人景点，票价的返点一定比正统景区高多了。这才是黑导游和黑车司机的主要赚钱来源。

悦享旅途，出行小贴士

现在自驾游也是不少人出游的首选，根据新华指数、高德地图联合发布《2018中秋·国庆出游指数预测报告》中指出，假期将出现多个出行小高峰，10月3日是错峰首选。国庆期间，受十一期间高速免费通行的影响，在10月1日凌晨0点-1点还将迎来一个拥堵小高峰，随后到9点-12点是更大的出程高峰时段。

资料图：山西太原一加油站内，私家车主排队加油。

另外，小编提醒各位，出行前要记着加满油。9月30日24时，新一轮成品油调价窗口将与国庆长假同步开启。多家机构预测油价将大幅上调，实现“三连涨”。计划自驾出行的车主们，可以赶在涨价之前给车加满油。

国庆出行高峰天气展望。

当然，好天气伴随着好出行。小编了解到，预计国庆节期间，陕西省前期（1—4日）以晴天间多云为主，大部分时间适合外出旅游，后期（5日）全省有一次降水天气过程。国庆期间陕西省的气温变化虽然不大，但是昼夜温差还是比较明显的，陕北地区的最低气温预计为3～4℃，最高气温预计达到20℃以上，昼夜温差会达到10～20℃，建议大家在出行的时候适时增减衣物。

除了今年国庆天气极给力，“十一”黄金周前夕，全国景区大降价更给力。从9月20日开始，一批知名景区门票正式迎来降价，包括嵩山少林寺、洛阳龙门石窟、焦作云台山、小浪底、九寨沟、峨眉山、乐山大佛等景区。

在陕西，景区降价的幅度也不小。陕西省秦始皇帝陵博物院、华清宫、法门寺、黄帝陵、大雁塔、大慈恩寺、乾陵、汉阳陵、西安碑林博物馆、陕西牛背梁国家级自然保护区等一批国有旅游景区门票价格均有下调，降价幅度在10%至20%之间。

截至目前，陕西降价国有旅游景区已达80个，另有4个免费开放。按降价景区2017年购票人数计算，年减少游客门票支出约3.7亿元。小编提醒，官方明令禁止景区门票搞明降暗升，如果你在出游时遇到乱收费的问题，可拨打价格举报电话12358进行投诉。

明天就是十一假期了，最后祝大家国庆吃好玩好，度过一个愉快的假期!

编辑： 肖昌希