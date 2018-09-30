【9月28日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 9月28日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位273个，发现问题23个，国家督办13个（见附件）。

国家督办的13个环境问题，西安市2个、渭南市6个、西咸新区2个、咸阳市1个、铜川市1个、杨凌示范区1个；宝鸡市、韩城市无督办问题。

其中散乱污企业综合整治9家，占比39.13%；工业企业污染防治10家，占比43.48%；燃煤锅炉整治1家，占比4.35%；扬尘综合治理1家，占比4.35%；露天焚烧管控1家，占比4.35%；其它非工业污染类型1家，占比4.35%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜