新闻频道 > 本网原创

商洛通报3起违反中央八项规定精神问题典型案例

时间：2018-09-30 16:49:38  来源：西部网-陕西新闻网  

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

商洛通报3起违反中央八项规定精神问题典型案例

记者今天（9月30日）从秦风网了解到，近日，商洛市商州区纪委通报3起违反中央八项规定精神问题典型案例。

西部网讯 记者今天（9月30日）从秦风网了解到，近日，商洛市商州区纪委通报3起违反中央八项规定精神问题典型案例。分别是：

1.商州区腰市镇经济发展和村镇规划建设办公室主任魏余娃违规接受宴请和收受礼品问题。2012年8月至2015年1月，魏余娃利用职务之便先后三次接受腰市镇腰市村移民搬迁工程承包商宴请，收受价值1200元的烟酒。2018年7月，魏余娃受到党内警告处分，违纪资金予以追缴。

2.商州区金陵寺镇石灰窑村村委会主任李志良违规操办乔迁宴、收受服务对象礼金问题。2017年11月，李志良乔迁新居时设宴招待，收受除亲属以外的7户服务对象礼金700元（其中6户贫困户）。2018年7月，李志良受到党内警告处分，违纪资金予以退还。

3.商州区区住建局城镇建设监察大队职工赵鹏、王小涛、张小红违规收受红包问题。2016年春节前夕，赵鹏、王小涛、张小红3人分别收受工程承包商500元红包。2018年6月，赵鹏、王小涛、张小红分别受到警告处分，违纪资金予以追缴。

编辑： 肖昌希

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

太好看！国庆西安多处将现梦幻灯光秀

解除限行第一天 西安早高峰的堵堵堵！

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

典耀长安 神秘歌手来袭！你猜到了吗？

全景

专题